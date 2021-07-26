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Destek tutarı artırıldı! Vakıflar Genel Müdürlüğü açıkladı: 1125 TL...

26.07.2021 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vakıflar Genel Müdürlüğü yüzde 40 engeli bulunan kişiler ile anne ve babasını kaybetmiş kişiler muhtaçlık aylığı ile destek sağlamaktadır. Müdürlükten yapılan açıklamaya göre bu destek 1125 TL’ye çıkarıldı.

Destek tutarı artırıldı! Vakıflar Genel Müdürlüğü açıkladı: 1125 TL...

Anne ve babasını kaybetmiş pek çok çocuk hem maddi hem de manevi anlamda büyük zorluklarla karşı karşıya geliyor. Vakıflar genel müdürlüğü hem bu çocuklara hem de yüzde 40’ın üzerinde engeli bulunan kişilere maddi anlamda destek sağlıyor. Son yapılan zamla yetime ve engelliye ayda 1125 TL ödenecek. İşte muhtaçlık aylığı için gereken şartlar…

MUHTAÇLIK AYLIĞI NE KADAR?

2021 yılının ilk 6 ayında 1037 lira 96 kuruş olarak ödenen muhtaçlık aylığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklama ile artırıldı. Yetimlere ve engellilere verilen bu aylık 1125 TL’ye çıkarıldı.

MUHTAÇ AYLIĞINDAN YARARLANMAK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün sunmuş olduğu muhtaçlık aylığından yararlanmak için bazı şartlar gerekiyor. Bu şartlar şöyle

-Engelli veya yetimin; sosyal güvencesinin olmaması,

-Herhangi bir gelir veya aylığının bulunmaması,

-Mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması,

-Gelir getirici taşınır ve taşınmaz malının mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin belirlenen muhtaç aylığı miktarını geçmemesi gerekiyor.

MUHTAÇLIK AYLIĞI NE ZAMAN KESİLİR?

Muhtaçlık aylığı aşağıdaki durumlardan birinin oluşması durumunda kesilmektedir. Bunlar şöyle:

Aylık alanların vefatı, muhtaçlığın ortadan kalkması ya da bakım altına alınması durumunda kesilmektedir.

Yetim erkek çocuğun 18 yaşını doldurduğunda muhtaçlık aylığı kesilirken, yükseköğrenim görüyor ise 25 yaşını tamamlamasından sonra kesilir.

Aylığın aralıksız 3 ay alınmaması halinin tespitini takip eden ay başından itibaren de aylık kesiliyor.

MUHTAÇLIK AYLIĞINA NASIL BAŞVURULUR?

Muhtaçlık aylığına başvurmak için yukarıdaki şartları taşımak gerekiyor. Muhtaç aylığı talebinde bulunan kişiler, başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra engelli ise engelini belirten sağlık kurulu raporunu ekleyip, ikamet ettiği ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne şahsen başvuru yapabileceğiniz gibi posta yoluyla da evraklarınızı göndererek başvuru yapabilirsiniz.

[Muhtaç Aylığı (ENGELLİ) Başvuru Formları için tıklayınız…](https://cdn.vgm.gov.tr/genelicerik/genelicerik_225_260519/1-engelli-muhtac-ayligi-basvuru-formu-imzali.pdf)

[Muhtaç Aylığı (YETİM) Başvuru Formları için tıklayınız…](https://cdn.vgm.gov.tr/genelicerik/genelicerik_225_260519/1-yetim-muhtac-ayligi-basvuru-formu-imzali.pdf)

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