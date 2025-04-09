'Destek' tutarlı ödeme dönemi... Bu mesajla ödeyeceğiniz faturayı detaylıca görebileceksiniz!

Yapılan son düzenlemeyle birlikte, bu aydan itibaren elektrik faturalarına sunulan devlet desteği, abonelere daha açık bir şekilde bildirilmeye başlandı. Artık faturalarda, toplam ödeme miktarının yanı sıra, devlet desteği sonrasında ödenmesi gereken tutar da yer alıyor.

HaberTürk'ün haberine göre, elektrik faturalarına gelen yeni uygulama kapsamında, örnek bir mesajda şu ifadeye yer verildi: "... sözleşme hesap numaralı elektrik aboneliğinizin 14.04.2025 son ödeme tarihli 04/2025 dönemi tüketim bedeli 774,34 TL olup, 424,34 TL'lik devlet desteği sonrasında ödenmesi gereken fatura tutarı 350,00 TL'dir." Bu bilgilendirme, abonelere, devletten alınan destekle birlikte ödenecek tutarı net bir şekilde gösteriyor.

Aynı düzenlemenin doğalgaz faturalarında ve mesajlarında da yer alacağı bildirildi.