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Deutsche Bank 2019'da 5,7 milyar euro zarar etti

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.01.2020 15:12 | Son Güncelleme

Deutsche Bank 2019 yılında 5,7 milyar euro zarar etti.

Yeniden yapılanma nedeniyle zarar eden bankanın yöneticilerinin 2019 bonusları yarıya indirildi, maaş zamları ertelendi.Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank küresel krizden bu yana toparlanmaya çalışıyor. Banka 2019 yılında üst üste beşinci kez yıllık zarar açıkladı.

Maliyetli ve kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecinde olan bankanın toplam net gelirleri 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 8 gerileyerek 23,2 milyar euroya düştü. Toplam net giderleri ise yüzde 7 yükselerek 25 milyar euronun üzerine çıktı.

Banka yöneticilerinin 2019 bonuslarının yarıya indirildiğini ve çalışanların maaş zamlarının birkaç ay ertelendiğini açıkladı.

Deutsche Bank hisseleri zarar açıklamasının ardından yüzde 3'e varan değer kayıpları yaşadı.

Yıllardır kara para aklama skandalı, Commerzbank ile birleşme planı ile gerçekleşmeyen birleşmesi gibi zor süreçlerden geçen banka CEO'su Christian Sewing yönetiminde son dönemde 18 bin çalışanını işten çıkarma, ticari ve bireysel bankacılığa odaklanmak için yatırım bankacılığı birimini küçültme kararı almıştı.

Ancak bankanın bu çabaları yavaşlayan küresel ekonomi ve aşırı düşük euro bölgesi faiz oranlarının gölgesinde kaldı.

Reuters,dpa, AFP / SSB, TY

© Deutsche Welle Türkçe

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