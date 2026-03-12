Deutsche Bank raporu yayımladı! Hürmüz Boğazı için üç petrol senaryosu

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonlarının ardından Orta Doğu’da yükselen gerilim, küresel enerji piyasalarını doğrudan etkiledi. Artan çatışma riski ve enerji arzında kesinti ihtimali nedeniyle petrol fiyatları varil başına 100 doların üzerine çıkarak son yılların en yüksek seviyelerinden birine ulaştı. Bu gelişme dünya piyasalarında yeni bir belirsizlik dalgasını beraberinde getirdi.

3 FARKLI SENARYO VAR!

Orta Doğu'daki çatışmanın ne zaman sona ereceği belirsizliğini korurken Deutsche Bank, dün hazırlanan raporunda Orta Doğu çatışmasının petrol piyasaları üzerindeki olası etkilerini üç farklı senaryoya göre değerlendirdi.

Bankaya göre Hürmüz Boğazı'nın akıbeti, küresel enerji fiyatlarının seyrini belirleyecek en kritik etken olma özelliğini koruyor.

Matriks haberin aktardığı ilk senaryoya göre; Hürmüz açılırsa petrol fiyatları 70 dolar bandına gerileyecek, İkinci senaryoda kapanma süresinin belirsiz kalması halinde 80-100 dolar bandında seyir sürecek.

En kötü senaryoya göre de Hürmüz tamamen kapanırsa fiyatlar daha da yükselecek.

SENARYO 1

Boğaz yeniden açılır: Brent 80 dolardan 70 dolara geriler

Çatışmanın kısa sürede sona ermesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması halinde Brent ham petrolünün önce yaklaşık 80 dolar seviyesine geleceği, ardından 70 dolara kadar gerileyeceği öngörülüyor. Bu senaryo, piyasaların normalleşme sürecine hızla gireceğine ve arz kaygılarının büyük ölçüde ortadan kalkacağına işaret ediyor.

SENARYO 2

Belirsiz kapanma: Brent 80-100 dolar bandında kalır

Boğazın durumunun belirsizliğini koruması halinde, Nisan ayında OPEC'in arz artırımına gitmesine karşın Brent'in 80-100 dolar bandında seyredeceği tahmin ediliyor. Bu senaryoda ek arz, fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı sınırlamakla birlikte tamamen bertaraf etmeye yetmiyor.

SENARYO 3

Tam kapanma: Brent 130-150 dolara fırlayabilir

En olumsuz senaryo olan Hürmüz Boğazı'nın zorla ve kalıcı biçimde kapatılması durumunda ise Brent'in 130-150 dolar aralığına yükselebileceği uyarısında bulunuluyor. Böyle bir gelişme, küresel enerji sistemine yönelik tarihin en ağır darbelerinden birini vuracak ve dünya ekonomisini ciddi bir resesyon riskiyle yüz yüze getirecek.

ALTINDA HEDEF 6.000 DOLAR

Deutsche Bank'a göre altının 2026 yıl sonu hedefi ons başına 6.000 dolar, 2026 genelinde ortalama 5.500 dolar, 2027 boyunca ise ortalama 6.200 dolar seviyesinde seyretmesi bekleniyor.