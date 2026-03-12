FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Deutsche Bank raporu yayımladı! Hürmüz Boğazı için üç petrol senaryosu

Deutsche Bank'ın raporuna göre Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler petrol piyasalarının yönünü belirleyecek. Banka, boğazın durumuna bağlı olarak Brent petrolün 70 ila 150 dolar arasında hareket edebileceğini öngörürken, altın fiyatları için de beklentisini açıkladı.

Deutsche Bank raporu yayımladı! Hürmüz Boğazı için üç petrol senaryosu
Cansu Çamcı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonlarının ardından Orta Doğu’da yükselen gerilim, küresel enerji piyasalarını doğrudan etkiledi. Artan çatışma riski ve enerji arzında kesinti ihtimali nedeniyle petrol fiyatları varil başına 100 doların üzerine çıkarak son yılların en yüksek seviyelerinden birine ulaştı. Bu gelişme dünya piyasalarında yeni bir belirsizlik dalgasını beraberinde getirdi.

3 FARKLI SENARYO VAR!

Orta Doğu'daki çatışmanın ne zaman sona ereceği belirsizliğini korurken Deutsche Bank, dün hazırlanan raporunda Orta Doğu çatışmasının petrol piyasaları üzerindeki olası etkilerini üç farklı senaryoya göre değerlendirdi.

Bankaya göre Hürmüz Boğazı'nın akıbeti, küresel enerji fiyatlarının seyrini belirleyecek en kritik etken olma özelliğini koruyor.

Matriks haberin aktardığı ilk senaryoya göre; Hürmüz açılırsa petrol fiyatları 70 dolar bandına gerileyecek, İkinci senaryoda kapanma süresinin belirsiz kalması halinde 80-100 dolar bandında seyir sürecek.

Deutsche Bank raporu yayımladı! Hürmüz Boğazı için üç petrol senaryosu 1

En kötü senaryoya göre de Hürmüz tamamen kapanırsa fiyatlar daha da yükselecek.

SENARYO 1

Boğaz yeniden açılır: Brent 80 dolardan 70 dolara geriler

Çatışmanın kısa sürede sona ermesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması halinde Brent ham petrolünün önce yaklaşık 80 dolar seviyesine geleceği, ardından 70 dolara kadar gerileyeceği öngörülüyor. Bu senaryo, piyasaların normalleşme sürecine hızla gireceğine ve arz kaygılarının büyük ölçüde ortadan kalkacağına işaret ediyor.

SENARYO 2

Belirsiz kapanma: Brent 80-100 dolar bandında kalır

Boğazın durumunun belirsizliğini koruması halinde, Nisan ayında OPEC'in arz artırımına gitmesine karşın Brent'in 80-100 dolar bandında seyredeceği tahmin ediliyor. Bu senaryoda ek arz, fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı sınırlamakla birlikte tamamen bertaraf etmeye yetmiyor.

SENARYO 3

Tam kapanma: Brent 130-150 dolara fırlayabilir

En olumsuz senaryo olan Hürmüz Boğazı'nın zorla ve kalıcı biçimde kapatılması durumunda ise Brent'in 130-150 dolar aralığına yükselebileceği uyarısında bulunuluyor. Böyle bir gelişme, küresel enerji sistemine yönelik tarihin en ağır darbelerinden birini vuracak ve dünya ekonomisini ciddi bir resesyon riskiyle yüz yüze getirecek.

Deutsche Bank raporu yayımladı! Hürmüz Boğazı için üç petrol senaryosu 2

ALTINDA HEDEF 6.000 DOLAR

Deutsche Bank'a göre altının 2026 yıl sonu hedefi ons başına 6.000 dolar, 2026 genelinde ortalama 5.500 dolar, 2027 boyunca ise ortalama 6.200 dolar seviyesinde seyretmesi bekleniyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uzman isim piyasalar için: ‘Şoktan çıkınca anlayacağız’Uzman isim piyasalar için: ‘Şoktan çıkınca anlayacağız’
Doğum izni düzenlemesi: Görüşmeler Bayram sonrasına ertelendiDoğum izni düzenlemesi: Görüşmeler Bayram sonrasına ertelendi

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.338,52
7.339,27
% 0.03
15:05
Ons Altın / TL
227.929,77
228.002,88
% -0.09
15:20
Ons Altın / USD
5.166,69
5.167,30
% -0.18
15:20
Çeyrek Altın
11.741,64
11.999,71
% 0.03
15:05
Yarım Altın
23.409,89
23.999,43
% 0.03
15:05
Ziynet Altın
46.963,00
47.849,48
% 0.03
15:05
Cumhuriyet Altını
48.946,00
49.683,00
% -0.2
14:12
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Altın fiyat Hürmüz Boğazı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CANLI |Haşdi Şabi'nin Irak'taki karargahı vuruldu!

CANLI |Haşdi Şabi'nin Irak'taki karargahı vuruldu!

Pezeşkiyan duyurdu! İşte İran'ın savaşı bitirmek için 3 şartı

Pezeşkiyan duyurdu! İşte İran'ın savaşı bitirmek için 3 şartı

Sadettin Saran canlı yayında Galatasaraylı yıldızı topa tuttu!

Sadettin Saran canlı yayında Galatasaraylı yıldızı topa tuttu!

Dilan Polat ve Engin Polat'ın meşhur Ferrari'si satışa çıktı! İlan yayıldı

Dilan Polat ve Engin Polat'ın meşhur Ferrari'si satışa çıktı! İlan yayıldı

Akaryakıta yeni zamdan sonra indirim haberi geldi

Akaryakıta yeni zamdan sonra indirim haberi geldi

36 saatlik yükselişin ardından dev kayıp

36 saatlik yükselişin ardından dev kayıp

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.