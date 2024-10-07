FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Deutsche Bank'tan Türkiye için asgari ücret tahmini: Beklenti yüzde 25-30 artış yönünde

Deutsche Bank'tan Türkiye için asgari ücret tahmini: Beklenti yüzde 25-30 artış yönünde

Melih Yılmaz Melih Yılmaz
07.10.2024 15:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye ekonomi gündeminde asgari ücret tartışmaları başladı. Konuya ilişkin uzmanlar açıklamalarda bulunurken, Deutsche Bank'tan dikkat çeken bir asgari ücreti tahmini geldi. Deutsche Bank tarafından, "Genel beklenti yüzde 25-30 artış yönünde" tahmininde bulunuldu.

Deutsche Bank'tan Türkiye için asgari ücret tahmini: Beklenti yüzde 25-30 artış yönünde

2024'ün son üç ayına girilirken, ekonomide gündem yavaş yavaş asgari ücrete dönmeye başladı. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücretin artış oranıyla ilgili birçok tahminde bulunuluyor.

Son olarak Deutsche Bank Ekonomisti Yiğit Onay ve Stratejist Christian Wietoska Türkiye'de farklı kesimlerle yaptıkları temasların ardından bir not hazırladı. Hazırlanan bu notta enflasyon ve asgari ücret tahminleri yer aldı.

312

Beklenenden daha güçlü seyreden iç talebin Orta Vadeli Program'da paylaşılan tahminlere kıyasla enflasyondaki düşüş hızının karşılanabileceğine dair şüphelerin artırıldığına dikkat çekilen notta, ekonomide sert bir inişin ana senaryo olmadığı vurgulandı.

"İNDİRİMLERİNE 250 BAZ PUAN İLE BAŞLAMASINI BEKLİYORUZ"

2025 enflasyon tahmininin yüzde 23,2'den yüzde 25'e çıkarıldığı notta “TCMB'nin faiz oranlarını yüzde 47,5’e çekmek için faiz indirimlerine 250 baz puan ile başlamasını bekliyoruz” denildi.

3242344243

TAHMİN YÜZDE 25 İLA 30 ARASINDA

Bahsi geçen notlar içinde asgari ücret artış oranına da yer verildi. Bu kapsamda beklentinin yüzde 25 ila 30 oranında olduğu belirtildi. Öte yandan yüzde 30'un üzerindeki artışın yavaşlayan ekonomi karşısında işletmeleri zorlayıcı bir duruma sokacağı ve enflasyon beklentileri açısından bozucu olacağının düşünüldüğü de aktarıldı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Deutsche Bank
En Çok Okunan Haberler
Kızımız oradadır diye yürürken kafasını gördüm

Kızımız oradadır diye yürürken kafasını gördüm

Üniversite kampüsleri siyaha büründü

Üniversite kampüsleri siyaha büründü

'En az 800 bin TL zararım var' Evde oturamaz hale geldiler!

'En az 800 bin TL zararım var' Evde oturamaz hale geldiler!

Milyonlarca asgari ücretli bunu bekliyordu! Uzmanı rakamlarla konuştu

Milyonlarca asgari ücretli bunu bekliyordu! Uzmanı rakamlarla konuştu

EYT düzenlemesinde staj detayı! SGK Uzmanı bir bir anlattı

EYT düzenlemesinde staj detayı! SGK Uzmanı bir bir anlattı

'17 bin lira asgari ücret sefalet ücretidir' Özel asgari ücretin bugün olması gerektiği tutarı söyledi! Ocaktaki olası senaryolardan bile fazla

'17 bin lira asgari ücret sefalet ücretidir' Özel asgari ücretin bugün olması gerektiği tutarı söyledi! Ocaktaki olası senaryolardan bile fazla

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri burada

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri burada

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Her adımda konfor dolu hissedin! Salomon ayakkabılar indirimde

Her adımda konfor dolu hissedin! Salomon ayakkabılar indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.