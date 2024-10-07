Deutsche Bank'tan Türkiye için asgari ücret tahmini: Beklenti yüzde 25-30 artış yönünde

2024'ün son üç ayına girilirken, ekonomide gündem yavaş yavaş asgari ücrete dönmeye başladı. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücretin artış oranıyla ilgili birçok tahminde bulunuluyor.

Son olarak Deutsche Bank Ekonomisti Yiğit Onay ve Stratejist Christian Wietoska Türkiye'de farklı kesimlerle yaptıkları temasların ardından bir not hazırladı. Hazırlanan bu notta enflasyon ve asgari ücret tahminleri yer aldı.

Beklenenden daha güçlü seyreden iç talebin Orta Vadeli Program'da paylaşılan tahminlere kıyasla enflasyondaki düşüş hızının karşılanabileceğine dair şüphelerin artırıldığına dikkat çekilen notta, ekonomide sert bir inişin ana senaryo olmadığı vurgulandı.

"İNDİRİMLERİNE 250 BAZ PUAN İLE BAŞLAMASINI BEKLİYORUZ"

2025 enflasyon tahmininin yüzde 23,2'den yüzde 25'e çıkarıldığı notta “TCMB'nin faiz oranlarını yüzde 47,5’e çekmek için faiz indirimlerine 250 baz puan ile başlamasını bekliyoruz” denildi.

TAHMİN YÜZDE 25 İLA 30 ARASINDA

Bahsi geçen notlar içinde asgari ücret artış oranına da yer verildi. Bu kapsamda beklentinin yüzde 25 ila 30 oranında olduğu belirtildi. Öte yandan yüzde 30'un üzerindeki artışın yavaşlayan ekonomi karşısında işletmeleri zorlayıcı bir duruma sokacağı ve enflasyon beklentileri açısından bozucu olacağının düşünüldüğü de aktarıldı.