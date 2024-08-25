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Deutsche bankası tahminini açıkladı! Asgari ücret ne kadar olacak?

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
25.08.2024 16:32
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Emekliye, memura zam haberlerinin ardından şimdi de milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücretin ne kadar artacağı yönünde. Dünyaca ünlü Deutsche bankası, enflasyon ve ekonomik gelişmeleri dikkate alarak, asgari ücrete yapılacak zam hakkında açıklamalarda bulundu.

Deutsche bankası tahminini açıkladı! Asgari ücret ne kadar olacak?

Yabancı yatırımcılar, 2025 yılı için Merkez Bankası'nın öngördüğü enflasyon hedefine daha yakın bir ücret artışı beklerken, Deutsche bankası Türkiye'de yeni dönem için asgari ücret beklentilerini açıkladı. Buna göre, asgari ücret zammı görüşmelerinin Aralık ayında başlaması bekleniliyor.

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ASGARİ ÜCRET YÜZDE 25 VEYA YÜZDE 30 ARTABİLİR

Deutsche Bank analistlerinden olan Christian Wietoska ve Yiğit Onay, yılsonu enflasyonunu yüzde 42, 2025 için ise yüzde 23 olarak öngörürken, gelecek yıl fiyat baskılarının azalacağını tahmin ettiklerini bildirdi.

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Buna göre banka, 2025 yılında asgari ücrete tek bir zam yapılacağını varsayarak, yüzde 25-30 aralığında bir artış tahmin etti.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Enflasyon
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