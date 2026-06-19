Dev banka duyurdu: Türkiye'deki ATM'lerini kapatıyor

Çin merkezli banka ICBC, Türkiye'deki operasyonlarında önemli bir değişikliğe giderek ülke genelindeki ATM'lerini kapatma kararı aldı. Banka, müşterilerini dijital kanallara yönlendirmeyi hedeflerken, alternatif bir hizmet modeli de devreye alacağını açıkladı.

ATM AĞI TAMAMEN KAPATILACAK

Geçmiş yıllarda Tekstilbank'ı satın alarak Türkiye pazarına giriş yapan ICBC, bundan sonraki süreçte ATM hizmetlerini sonlandıracak. Türkiye'de 19 şubeyle faaliyet gösteren banka, özellikle kurumsal bankacılık ve büyük ölçekli finansman alanlarına odaklanmayı sürdürecek.

Alınan kararın temel gerekçesi olarak dijitalleşme stratejisi ve operasyonel maliyetlerin azaltılması gösterildi. Banka, müşterilerinin nakit işlemlerinde sorun yaşamaması için diğer bankaların ATM'lerini kullanabilecekleri yeni bir sistem geliştirdi.

MOBİL UYGULAMAYA GİRENE ÜCRETSİZ ATM HİZMETİ

Buna göre ICBC müşterileri, belirli bir koşulu yerine getirmeleri halinde Türkiye genelindeki diğer banka ATM'lerinden komisyon ödemeden nakit çekme ve yatırma işlemi yapabilecek. Bankanın açıkladığı uygulamadan yararlanmak için müşterilerin ICBC mobil uygulamasına giriş yapması gerekiyor.

Mobil bankacılık uygulamasına giriş yapan kullanıcılar, işlemin ardından 30 gün boyunca diğer bankaların ATM'lerinden ücretsiz olarak faydalanabilecek. Banka böylece müşterilerini dijital kanallara yönlendirirken ATM hizmetlerini de tamamen sonlandırmış olacak.

BANKADAN MÜŞTERİLERE SMS GÖNDERİLDİ

Banka, ATM hizmetlerinde yapılacak değişiklikle ilgili müşterilerini kısa mesaj yoluyla bilgilendirdi. Gönderilen mesajda, ATM'lerin hizmetten kaldırılacağı belirtilirken, müşterilerin diğer bankaların ATM'lerinden ücretsiz işlem yapmaya devam edebileceği ifade edildi.

Bankanın müşterilerine gönderdiği SMS'te şu ifadelere yer verildi: "Değerli müşterimiz, ATM hizmetlerimizde yapılan düzenleme kapsamında bankamız ATM'leri hizmetten kaldırılacaktır. 8 yıldır olduğu gibi Türkiye genelindeki tüm ATM'leri ücretsiz olarak kullanmaya devam edebilirsiniz. Mobil Şubemize her giriş yaptığınızda, 30 gün boyunca dilediğiniz tüm ATM'lerden ücretsiz işlem yapma ayrıcalığı kazanırsınız."