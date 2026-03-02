FİNANS

Dev banka Türkiye için enflasyon ve faiz tahminini yükseltti! Gerekçesi belli oldu

ABD'nin en büyük bankalarından JPMorgan, Türkiye ekonomisine ilişkin güncel değerlendirmesini yayımladı. Banka, 2026 yıl sonuna yönelik makroekonomik beklentilerinde revizyona giderken, para politikası ve enflasyon görünümüne dair dikkat çeken tahminler paylaştı.

Begüm Özkaynak

JPMorgan, 12 Mart'ta gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin beklentilerini paylaştı. Banka, mart ayındaki toplantıda faiz indirimi beklemediğini açıkladı.

Kurum ayrıca 2026 yılı sonuna ilişkin makro tahminlerinde yukarı yönlü revizyona gitti.

2026 SONU FAİZ TAHMİNİ YÜKSELTİLDİ

JPMorgan, 2026 yıl sonu politika faizi beklentisini yüzde 30'dan yüzde 31'e çıkardı. Bu revizyon, para politikasında daha temkinli bir duruşun sürebileceğine işaret ediyor.

ENFLASYON BEKLENTİSİ DE YUKARI REVİZE EDİLDİ

Banka, Türkiye için 2026 yıl sonu enflasyon (TÜFE) tahminini de yüzde 24'ten yüzde 25'e yükseltti. Böylece hem faiz hem enflasyon projeksiyonlarında yukarı yönlü güncelleme yapılmış oldu.

REVİZYONUN GEREKÇELERİ

JPMorgan, tahminlerdeki değişikliğin arkasında şu faktörlerin bulunduğunu belirtti:

-Yükselen petrol fiyatları
-Genişleyen cari açık
-Olası sermaye çıkışları

Banka, bu unsurların enflasyon ve para politikası görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturduğuna dikkat çekti.

