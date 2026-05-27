Toprak analizi çiftçilerin kazancını artırıyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Korkmaz Bellitürk, toprak analizi yaptırılarak doğru gübre kullanımının sağlanmasının üreticilerin verim ve kazancını artırdığını söyledi.

Bellitürk, AA muhabirine, tarımsal üretimde sürdürülebilir verim ve karlılık için toprağın yapısının bilinmesi gerektiğini belirtti.

Toprak analizinin üreticiler açısından önemli bir rehber olduğunu ifade eden Bellitürk, analizler sayesinde toprağın ihtiyaç duyduğu besin maddelerinin doğru şekilde belirlenebildiğini dile getirdi.

Analiz sonuçlarına göre yapılan gübreleme ve bakım uygulamalarının üreticilerin gelirine doğrudan katkı sağladığına dikkati çeken Bellitürk, şunları kaydetti:

"Toprağını analiz ettirip doğru gübre kullanan bir çiftçinin elde ettiği kazanç, en az yüzde 20 artar. Tüm masraflar düşüldüğünde net kazançta bu artış açık şekilde görülür. Analiz sonuçlarına uygun gübre, ilaç ve bakım işlemlerini uygulayan üreticiler, her zaman kazançlı çıkar."

"ANALİZ SONUÇLARINA GÖRE GÜBRE KULLANMA ALIŞKANLIĞI, ARTIK BİR ZORUNLULUK HALİNE GELDİ"

Bellitürk, üreticilerin analizler sayesinde toprağının verimlilik durumunu daha iyi anlayabileceğini belirterek, bilinçsiz gübre kullanımının hem ekonomik kayıplara hem de çevresel sorunlara yol açabileceğini ifade etti.

Toprağın gelecek nesillere aktarılması gereken önemli bir miras olduğunu vurgulayan Bellitürk, üreticilerin geleneksel yöntemlerin yanında gelişen tarım teknolojilerini de takip etmeleri gerektiğini söyledi.

Bellitürk, çiftçilerin düzenli toprak analizi yaptırmalarının önemine dikkati çekerek, "Çiftçilerimiz, araçlarının bakımını düzenli yaptırdığı gibi topraklarının da analizini yaptırmalı. Analiz sonuçlarına göre gübre kullanma alışkanlığı, artık bir zorunluluk haline geldi." dedi.

Ülkede toprak analiz laboratuvarlarının yaygınlaştırılmasının önem taşıdığını ifade eden Bellitürk, Tarım ve Orman Bakanlığının desteklerinin üreticiler açısından önemli katkı sunduğunu vurguladı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

