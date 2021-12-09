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Dev bankadan faiz ve yıl sonu dolar tahmini

09.12.2021 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere merkezli Barclays, Merkez Bankası'nın haftaya açıklayacak faiz kararına ilişkin önemli tahminlerde bulundu. Bankacılık devi, Merkez Bankası’nın gelecek iki toplantıda toplam 300 baz puan daha indirim yaparak faizleri yüzde 12 seviyesine indirmesini bekliyor. Yıl sonunda ise doların 14,50 seviyesinde olacağını öngördü.

Dev bankadan faiz ve yıl sonu dolar tahmini

İngiltere merkezli banka Barclays ekonomistleri son yayımladıkların raporunda Türkiye ekonomisine dair önemli tahminlerde bulundu. Bloomberg'de yer alan habere göre, Barclays ekonomistleri yayımladıkları bir araştırma raporunda Türkiye’nin 2018’e kıyasla kur şoklarına karşı daha hazırlıklı olduğunu fakat o zamandan bu yana tüm metriklerin de iyileşme göstermediğini belirtti.

YIL SONU DOLAR TAHMİNİ

Enflasyonun gelecek aylarda keskin bir şekilde yüzde 30’a yükselmesini bekleyen ekonomistler, dolarizasyonun yüksek kalmaya devam etmesini beklediklerini de belirtti. Dolar/TL ’nin 2021 sonunda 14,50 olmasını bekleyen Barclays, 2022’nin ortasından itibaren ise dolar kurunun 16’ya ulaşmasını bekliyor.

FAİZLERDE 300 PUAN İNDİRİM BEKLENTİSİ

Aralık ayındaki Türkiye cumhuriyet Merkez Bankası toplantısında 200 baz puanlık bir faiz indirimi beklediğini belirten banka, Ocak ayında 100 baz puanlık bir indirim daha olacağını düşünüyor. Barclays, TCMB’nin düşük faiz söyleminin tam olarak hangi rakama işaret ettiğinin de belirsiz olduğunu ama tüm planlanan faiz indirimlerini gelecek iki toplantıda gerçekleştireceğini vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Amerikan Doları
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