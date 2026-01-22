FİNANS

Dev bankadan kemer sıkma politikası! 1.800 kişi işsiz kalacak

Fransa'nın önde gelen bankalarından Societe Generale, kemer sıkma politikası kapsamında işten çıkarmaya gidiyor. Dev banka 2027 sonuna kadar 1.800 kişinin işine son verecek.

Cansu Akalp

Societe Generale, Fransa'daki operasyonlarına ilişkin tasarruf kararı aldı. Banka, istihdamı azaltmaya gidiyor.

1800 KİŞİNİN İŞİNE SON VERECEK!

Fransız banka, 2027 sonuna kadar ülkede 1.800 kişinin işine son verecek. Societe Generale, 40 bin kişinin çalıştığı Fransa'daki operasyonları için yüksek seyreden maliyetler nedeniyle böyle bir karar aldığını duyurdu.

GÖNÜLLÜ ÇIKMA STRATEJİSİ İZLENECEK

Söz konusu adım CEO Slawomir Krupa'nın maliyetleri kontrol altına alma stratejisi olarak değerlendiriliyor. Banka, zorunlu işten çıkarma yerine gönüllü işten çıkma stratejisini izleyecek.

ŞUBELERİ DE KAPATACAK

Öte yandan CGT sendikası, Kasım 2025'te yaptığı açıklamada bankanın 2026 yılında 101 şubeyi kapatmayı planladığını duyurmuştu.

