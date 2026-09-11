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Dev bankadan TL ve faiz mesajı: Yıl sonunu işaret etti

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, Türk lirasında üç aylık carry trade tavsiyesini sürdürdü. Banka, TL’de nominal getirilerin kurdaki değer kaybının üzerinde kalmasını beklerken, TCMB’nin yıl sonuna kadar toplam 250 baz puanlık faiz indirimi için alanı olduğunu belirtti.

Dev bankadan TL ve faiz mesajı: Yıl sonunu işaret etti
Cansu Çamcı

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, Türk lirasında carry trade işlemlerine yönelik olumlu görüşünü sürdürdü. Banka ekonomistleri, nominal getirilerin TL'deki değer kaybının "oldukça üzerinde" kalmasını beklerken, TCMB'nin yıl sonuna kadar faiz indirimine gitmek için alanı bulunduğunu belirtti.

ÜÇ AYLIK CARRY TRADE TAVSİYESİ KORUNDU

Georgi Deyanov ve Arnav Gupta'nın hazırladığı raporda, carry trade getirileri açısından belirleyici unsurun politika faizinin tek başına seviyesi değil, nominal faizlerle kurdaki değer kaybı hızı arasındaki fark olduğu vurgulandı. Bu değerlendirme doğrultusunda banka, üç aylık dolar/TL kısa pozisyon carry trade tavsiyesini değiştirmedi.

Dev bankadan TL ve faiz mesajı: Yıl sonunu işaret etti 1

TCMB İÇİN 250 BAZ PUANLIK İNDİRİM ALANI

Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yıl sonuna kadar piyasa fiyatlamalarıyla uyumlu biçimde toplam 250 baz puan faiz indirebilecek alana sahip olduğunu ifade etti.

Dev bankadan TL ve faiz mesajı: Yıl sonunu işaret etti 2

TCMB İÇİN 250 BAZ PUANLIK İNDİRİM ALANI

Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yıl sonuna kadar piyasa fiyatlamalarıyla uyumlu biçimde toplam 250 baz puan faiz indirebilecek alana sahip olduğunu ifade etti. Raporda, sıkılaşan finansal koşulların özellikle tüketimdeki zayıflama üzerinden büyüme üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çekildi.

Bu görünümün, para politikasında kademeli gevşemeyi desteklediği kaydedildi.

Dev bankadan TL ve faiz mesajı: Yıl sonunu işaret etti 3

TL TAHVİLLERDE ENFLASYONUN SEYRİ İZLENİYOR

Türk lirası cinsi tahvillere ilişkin daha olumlu bir yaklaşım benimsemek için ise enflasyondaki düşüşün kalıcılığına yönelik işaretlerin güçlenmesi gerektiği belirtildi. Ekonomistler, dezenflasyon eğiliminin "daha köklü hale geldiğine" ilişkin "daha net kanıtlar" görmek istediklerini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Morgan Stanley abd
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