Dev bebek mağazasından konkordato kararı: Gözler mahkeme kararında

Türkiye genelinde 11 mağazayla faaliyet gösteren bebek ürünleri perakende zinciri BabyMall hakkında mahkeme tarafından geçici konkordato kararı verildi. Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket ile şirket sahibi Ahmet Özelcan için 3 ay süreyle geçici konkordato mühleti tanınmasına hükmetti.

Karar kapsamında, BabyMall'ın sahibi olan Özelcan Babymall Mağazacılık Dağıtım Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin mali yapısının incelenmesi amacıyla geçici konkordato komiserleri görevlendirildi.

İCRA TAKİPLERİ DURDURULACAK

Mahkeme kararıyla birlikte geçici mühlet süresi boyunca şirket hakkında yeni icra takibi başlatılamayacak, devam eden icra işlemleri ise durdurulacak.

Ayrıca ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararları uygulanmayacak. Rehinli alacaklara ilişkin takiplerin devam etmesine izin verilirken, rehin kapsamında bulunan malların satışına ise bu süreçte izin verilmeyecek.

ÇEKLERDE "KONKORDATO TEDBİRİ" ŞERHİ KULLANILACAK

Mahkeme, geçici mühlet ilanının ardından bankalara ibraz edilip karşılığı bulunmayan çeklerde "karşılıksızdır" ifadesi yerine "konkordato tedbiri" şerhinin kullanılmasına karar verdi.

Öte yandan şirket tarafından bu süreçte gerçekleştirilecek işlemlerin, konkordato komiserlerinin onayıyla hukuki geçerlilik kazanacağı bildirildi.

Mahkeme, konkordato sürecini takip etmek üzere hukukçu Sinan Yazıcı, mali müşavir Naci Alkan ve işletmeci Turan Erol'dan oluşan üç kişilik geçici konkordato komiser heyetini görevlendirdi. Heyet, şirketin faaliyetlerini izleyerek konkordato sürecinin başarıya ulaşıp ulaşamayacağına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

KESİN KARAR EYLÜL AYINDA DEĞERLENDİRİLECEK

Mahkeme kararında ayrıca, şirketten alacağı bulunan kişilere 7 gün içinde itiraz etme hakkı tanındı. Alacaklılar bu süre içinde başvurarak konkordato talebinin reddini isteyebilecek.

BabyMall hakkında kesin konkordato mühleti verilip verilmeyeceği ise 29 Eylül 2026 tarihinde yapılacak duruşmada karara bağlanacak.

Dosyada yer alan bilgilere göre şirketin ödenmiş sermayesi 30 milyon lira, kayıtlı sermaye tavanı ise 80 milyon lira olarak kaydedildi.