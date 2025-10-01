Dev gıda şirketi Türkiye'de iflas etti! 4,4 milyar TL borç...

KFC ve Pizza Hut markalarının Türkiye'deki eski işletmecisi olan İş Gıda AŞ, konkordato talebinin reddedilmesinin ardından iflas etti. İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, İş Gıda AŞ ile grup şirketlerinden İshway Gıda Dağıtım AŞ'nin iflasına karar verdi.

Karar kapsamında şirketin 4.4 milyar TL'lik borcu resmen kayıtlara geçti. En büyük alacaklı konumunda Yum! Brands öne çıkıyor. İş Gıda'nın yalnızca Yum! Brands'e borcunun yaklaşık 1 milyar TL, yabancı sermayeli bir özel bankaya borcunun ise 541 milyon TL olduğu açıklandı.

KONKORDATO SÜRECİ BAŞARISIZ OLDU!

İş Holding'e bağlı şirketler, bu yıl şubat ayında konkordato başvurusunda bulunmuş, mahkeme önce 3 aylık geçici, ardından 30 Haziran'da kesin mühlet vermişti. Ancak 23 Eylül tarihli konkordato komiser raporunda İş Gıda AŞ'nin "borca batık" durumda olduğu tespit edilince süreç sonuçsuz kaldı.

Bu süreçte Türkiye'deki bazı KFC restoranları HD Holding'e devredilirken, alıcı bulunamayan Pizza Hut restoranları ise kapatılarak markanın Türkiye'den tamamen çekilmesine yol açtı.