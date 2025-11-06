Onur Air resmen iflas etti! 5 yıllık satışlar inceleme altında

Tüm dünyada bir fırtına gibi devam eden iflas furyasına şimdi de bir havayolu şirketi dahil oldu. Aylardır uçmayan Onur Air Taşımacılık A.Ş. hakkında, 5 Kasım 2025 tarihinde Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından “iflas” kararı verildi.

TASFİYE SÜRECİ RESMEN BAŞLADI!

1992 yılında kurulan ve Türkiye’nin önemli özel havayolu şirketlerinden biri olan Onur Air’in iflas kararıyla birlikte hukuki tasfiye süreci de resmen başlamış oldu.

Mahkeme, şirketin kalan varlıklarını yönetmek ve borçlarını tasfiye etmek üzere bir iflas idaresi görevlendirdi.

SON 5 YIL İNCELEMEYE ALINDI

Evrensel'de yer alan habere göre, Mahkeme yalnızca şirketin kapanması değil, son 5 yıla ait tüm finansal işlemlerin incelenmesi de karara bağlandı.

İflas idaresine verilen talimatlar kapsamında:

Şirkete ait tüm taşınmazlara “iflas şerhi” konulacak.

Şirket üzerindeki tüm ipotek ve haciz işlemleri detaylı olarak raporlanacak.

En kritik madde olarak, son 5 yıl içinde devredilen tüm taşınmazlar tek tek incelenecek.

ÇALIŞANLARIN MAAŞLARINI ÖDEMEDİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Onur Air, 2020 yılından itibaren çalışan maaşlarını ödemekte zorlanmaya başlamıştı.

14 Ekim 2024’te ise şirketin yaklaşık 1800 çalışanın maaşlarını ve kıdem tazminatlarını ödemediği ortaya çıkmıştı.

Bu gelişmelerin ardından uzun süredir uçuş yapmayan şirketin iflası, Türk sivil havacılığında bir dönemin sonu olarak değerlendirildi.

90 MİLYON YOLCU TAŞIDI

Onur Air Türkiye'de iç hat hava taşımacılığının 2003 yılında özel sektöre de açılmasının ardından iç hatlarda uçuşlara başlayan ilk özel havayolu şirketi olmuştu.

Düşük maliyetli hava taşımacılığına yönelik tüketici talebinin etkisi ve tarifeli/tarifesiz uçuşlar düzenlenen üslerin açılmasıyla adından söz ettiren şirket 29 uçaklık filosuyla faaliyet gösteriyordu.

İç hatlarda 14 önemli noktaya, dış hatlarda ise 25 ülkede 120' yi aşkın noktaya uçuş düzenleyen Onur Air, kuruluşudna bu yana 90 milyonun üzerinde yolcu taşıdı.

LİSANSI İPTAL EDİLDİ

2020’de başlayan pandemi sürecinde ciddi mali sıkıntılar yaşamaya başlayan şirket, uçuşlarını giderek azaltmıştı. 2022’nin başlarında ise Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Onur Air’in faaliyet lisansını askıya aldı.

Bu kararın ardından şirketin tüm uçuş operasyonları 2022 yılında tamamen durduruldu.