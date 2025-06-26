Dev indirim geldi, yeni fiyatlar akaryakıt tabelasında! (26 Haziran Perşembe güncel benzin - motorin fiyatları)

Benzine indirim geldi mi? Motorine indirim var mı? Depolarını doldurmak isteyen araç sürücülerinin gözü kulağı akaryakıt fiyatları ile ilgili gelen haberlerde. Son olarak benzin ve motorine dev zam geleceği haberi, çok sayıda araç sahibini heyecanlandırmıştı. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmayla beraber sürekli değişen akaryakıt fiyatlarında yeni bir gelişme daha oldu. Peki, benzin ve motorin için büyük indirim geldi mi? İşte benzin ve motorin indiriminde son durum...

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Benzin fiyatına 2 lira 63 kuruş, motorin fiyatına ise 4 lira 03 kuruş indirim geldi.

BENZİN, MOTORİN, LPG GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (26 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE)

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 26 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE

AVRUPA YAKASI

Benzin: 48.88 TL

Motorin: 49.06 TL

LPG: 25.09 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 48.73 TL

Motorin: 48.94 TL

LPG: 24.49 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 26 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE

Benzin: 49.55 TL

Motorin: 49.89 TL

LPG: 24.99 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 26 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE

Benzin: 49.88 TL

Motorin: 50.24 TL

LPG: 24.94 TL