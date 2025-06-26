Dev indirim geldi, yeni fiyatlar akaryakıt tabelasında! (26 Haziran Perşembe güncel benzin - motorin fiyatları)

Benzine indirim geldi mi? Motorine indirim var mı? Depolarını doldurmak isteyen araç sürücülerinin gözü kulağı akaryakıt fiyatları ile ilgili gelen haberlerde. Son olarak benzin ve motorine dev zam geleceği haberi, çok sayıda araç sahibini heyecanlandırmıştı. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmayla beraber sürekli değişen akaryakıt fiyatlarında yeni bir gelişme daha oldu. Peki, benzin ve motorin için büyük indirim geldi mi? İşte benzin ve motorin indiriminde son durum...
Benzin fiyatına 2 lira 63 kuruş, motorin fiyatına ise 4 lira 03 kuruş indirim geldi.
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 26 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE
AVRUPA YAKASI
Benzin: 48.88 TL
Motorin: 49.06 TL
LPG: 25.09 TL
ANADOLU YAKASI
Benzin: 48.73 TL
Motorin: 48.94 TL
LPG: 24.49 TL
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 26 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE
Benzin: 49.55 TL
Motorin: 49.89 TL
LPG: 24.99 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 26 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE
Benzin: 49.88 TL
Motorin: 50.24 TL
LPG: 24.94 TL
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