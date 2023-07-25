FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Dev kargo şirketi resmen satıldı: İmzalar atıldı: Alman devi DHL, MNG Kargo'yu aldı

Dev kargo şirketi resmen satıldı: İmzalar atıldı: Alman devi DHL, MNG Kargo'yu aldı

25.07.2023 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alman Lojistik devi DHL Group MNG Kargo'nun tamamını almak üzere anlaşma imzaladı. DHL Group CEO'su Tobias Meyer "MNG Kargo, bizim iş portföyümüzü tamamlayacak, bu sektördeki kurulu ağımızı daha da genişletmemize yardımcı olacaktır" açıklamasında bulundu.

Dev kargo şirketi resmen satıldı: İmzalar atıldı: Alman devi DHL, MNG Kargo'yu aldı

DHL Group, MNG Kargo'nun hisselerinin tamamını (yüzde 100'ünü) satın almak üzere anlaşma imzaladı. Yapılan ortak açıklamaya göre anlaşma, Türkiye'nin hızla büyüyen e-ticaret ve kargo sektörlerine yeni bir ivme kazandıracak.

2003 yılında kurulan MNG Kargo, 27 aktarma merkezi, 800'ü aşan şubesi ve yaklaşık 10 bin kişiye sağladığı istihdam ile sektörün lider oyuncularından biri. Gerçekleşen satış anlaşmasıyla DHL Group'un uluslararası lojistik uzmanlığından ve geniş küresel ağından faydalanacak olan MNG Kargo, DHL e-ticaret biriminin bir parçası olacak ve DHL e-ticaret Avrupa kargo teslimatı ağını tamamlayacak.

AW942560_01

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan DHL Group Üst Yöneticisi (CEO) Tobias Meyer, şunları kaydetti: "Sürdürülebilirlik, küreselleşme ve dijitalleşmenin yanı sıra e-ticareti lojistikte bir mega trend olarak tanımladık ve 2025 DHL Grup Stratejisi'nde odaklandığımız bir alan haline getirdik. e-ticaret, lojistik sektörü ve özellikle de kargo hacimleri için en büyük büyüme faktörlerinden biri olmaya devam ediyor. Bu nedenle organik ve inorganik büyüme stratejileri ile e-ticaret sektöründeki ayak izimizi genişletmek için sürekli çalışıyoruz. MNG Kargo, bizim iş portföyümüzü tamamlayacak, bu sektördeki kurulu ağımızı daha da genişletmemize yardımcı olacaktır."

"ARTAN YATIRIM İŞTAHINI DA GÖSTERİYOR"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu da Türkiye'nin; büyüyen ekonomisi, stratejik konumu, yetkin iş gücü ve kurulu ulaşım altyapısı ile lojistik sektöründe bölgesel bir merkez durumunda olduğunu vurguladı.

AW942560_02

Dağlıoğlu, "Ülkemizdeki kargo hacmi, e-ticarette yakalanan çift haneli büyüme ile günden güne artmaktadır. Sektörün en önemli oyuncularından biri olan DHL'nin Cumhuriyetimizin 100. yılında gerçekleştirdiği bu satın alma, ülkemizin potansiyeline olan inancını ve artan yatırım iştahını da göstermektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin yatırım ortamının geliştirilmesi ve uluslararası doğrudan yatırımların artırılması en önemli hedeflerimizden biridir." ifadelerini kullandı.

"Global müşterilerimizi Türkiye pazarıyla buluşturmamıza yardımcı olacak"
DHL e-Ticaret CEO'su Pablo Ciano ise "DHL e-Ticaret olarak amacımız müşterilerimize güvenilir, ulaşılabilir ve sürdürülebilir e-ticaret teslimat hizmetleri sunmaktır. Bu stratejinin belkemiğini, kendimiz veya ortaklıklar aracılığıyla işlettiğimiz geniş ağımız, dijital uzmanlığımız ve yetkinliklerimiz oluşturuyor. MNG Kargo'nun satın alınması, kurulu ağımızı güçlendirecek ve global müşterilerimizi Türkiye pazarıyla buluşturmamıza yardımcı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

AW942560_03

MNG Kargo CEO'su Kağan Gündüz, "MNG Kargo olarak, DHL Group'un global bilgi ve teknoloji birikimini arkamıza alarak tüketiciye sunduğumuz hizmet kalitesini daha da geliştirmeyi ve kapasite artırım yatırımları ile daha da yüksek istihdam yaratmayı hedefliyoruz. Ülkemiz, uluslararası üreticilerin sürdürülebilir tedarik zinciri oluşturma stratejilerinin odağı haline gelmiş durumdadır ve sektörümüzün gelişimi hız kesmeden devam edecektir." ifadelerini kullandı.

İşlemin tamamlanması için Rekabet Kurumu ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu'nun onayına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzde 110'luk zam talebi sonrası Bakan Işıkhan'dan ilk açıklama! Yüzde 110'luk zam talebi sonrası Bakan Işıkhan'dan ilk açıklama!
Kira anlaşmazlıklarında yeni dönem! 1 Eylül'de başlıyor, Bakan Tunç'tan açıklamaKira anlaşmazlıklarında yeni dönem! 1 Eylül'de başlıyor, Bakan Tunç'tan açıklama
Merkez Bankası'nın kredi ve kredi kartı faiz kararını değerlendirdiMerkez Bankası'nın kredi ve kredi kartı faiz kararını değerlendirdi
Anahtar Kelimeler:
kargo

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Torunu için çıplak elle kutup ayısıyla adeta savaştı

Torunu için çıplak elle kutup ayısıyla adeta savaştı

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Crocs terlikte 380 TL indirim

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Crocs terlikte 380 TL indirim

15 yaşındaki öğrencisiyle yakalandı! Yeni işine böyle başladı

15 yaşındaki öğrencisiyle yakalandı! Yeni işine böyle başladı

Ters takla atmak istemişti! Hesap hatası yapınca kabusu yaşadı

Ters takla atmak istemişti! Hesap hatası yapınca kabusu yaşadı

Şapkasız bir yaz düşünülemez! Puma şapkalarda indirim başladı

Şapkasız bir yaz düşünülemez! Puma şapkalarda indirim başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.