Dev markada adeta zehir içerikli cips satışı... Mağazanın Türkiye'de de şubesi var!

Belçika Gıda Güvenliği Kurumu (FAVV), Carrefour mağazalarında satılan bir cips ürününün sağlığa zararlı düzeyde akrilamid içermesi nedeniyle acil geri çağırma kararı aldı. Kurum, vatandaşlara söz konusu ürünü kesinlikle tüketmemeleri yönünde uyarıda bulundu.
Ürün Adı: Chips Sticks Paprika Aromalı
Marka: Carrefour Sensation
Gramaj: 150 gram
EAN Kodu: 5400101098541
Lot Numarası: 59B30603
Son Tüketim Tarihi: 29/08/2025
Satışa Sunulma Tarihi: 28/03/2025
Sözcü'nün haberine göre, FAVV açıklamasında, “Bu ürün, sağlık açısından risk taşıyan yüksek miktarda akrilamid içerdiği için tedbir amacıyla piyasadan çekilmektedir” denildi.
Akrilamid, özellikle nişasta içeren gıdaların yüksek sıcaklıklarda pişirilmesi sonucu oluşan kimyasal bir bileşik. Uzun vadeli maruziyetin kanser riskini artırabileceği belirtiliyor. Belçika'nın sağlık araştırma kurumu Sciensano da yaptığı açıklamada, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi’nin (EFSA) bulgularına işaret ederek, akrilamidin DNA’ya zarar verebilecek glisidamid adlı bir metabolite dönüşebileceğini ve nörotoksik etkiler gösterebileceğini aktardı.
FAVV, ürünü satın alan tüketicilerin bu cipsi tüketmemesini ve en yakın Carrefour mağazasına götürerek iade etmelerini istedi. Ayrıca, söz konusu şekilde üretilen partinin tüm stoklarının hızlı şekilde piyasadan toplatılacağı bildirildi.
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