Dev markada adeta zehir içerikli cips satışı... Mağazanın Türkiye'de de şubesi var!

Belçika Gıda Güvenliği Kurumu (FAVV), Carrefour mağazalarında satılan bir cips ürününün sağlığa zararlı düzeyde akrilamid içermesi nedeniyle acil geri çağırma kararı aldı. Kurum, vatandaşlara söz konusu ürünü kesinlikle tüketmemeleri yönünde uyarıda bulundu.

GERİ ÇAĞIRILAN ÜRÜN DETAYLARI:

Ürün Adı: Chips Sticks Paprika Aromalı

Marka: Carrefour Sensation

Gramaj: 150 gram

EAN Kodu: 5400101098541

Lot Numarası: 59B30603

Son Tüketim Tarihi: 29/08/2025

Satışa Sunulma Tarihi: 28/03/2025

YÜKSEK MİKTARDA AKRİLAMİD İÇERİYOR

Sözcü'nün haberine göre, FAVV açıklamasında, “Bu ürün, sağlık açısından risk taşıyan yüksek miktarda akrilamid içerdiği için tedbir amacıyla piyasadan çekilmektedir” denildi.

Akrilamid, özellikle nişasta içeren gıdaların yüksek sıcaklıklarda pişirilmesi sonucu oluşan kimyasal bir bileşik. Uzun vadeli maruziyetin kanser riskini artırabileceği belirtiliyor. Belçika'nın sağlık araştırma kurumu Sciensano da yaptığı açıklamada, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi’nin (EFSA) bulgularına işaret ederek, akrilamidin DNA’ya zarar verebilecek glisidamid adlı bir metabolite dönüşebileceğini ve nörotoksik etkiler gösterebileceğini aktardı.

TÜKETİCİLERE ÇAĞRIDA BULUNULDU

FAVV, ürünü satın alan tüketicilerin bu cipsi tüketmemesini ve en yakın Carrefour mağazasına götürerek iade etmelerini istedi. Ayrıca, söz konusu şekilde üretilen partinin tüm stoklarının hızlı şekilde piyasadan toplatılacağı bildirildi.