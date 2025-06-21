FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Dev market zincirinin çamaşır suyu toplatılıyor! Bakanlık talimatı verdi, piyasada 1 tane bile kalmayacak...

Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden piyasadan toplattığı ürünleri ifşalamaya devam ediyor. Çocuk oyuncaklarından, oda kokularına kadar pek çok ürün listeye girerken son olarak Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'ye ait olan çamaşır suyu da listeye girdi. Gerekçe olarak ise emniyet kapağının bulunmaması ifade edildi.

Dev market zincirinin çamaşır suyu toplatılıyor! Bakanlık talimatı verdi, piyasada 1 tane bile kalmayacak...
Ezgi Sivritepe

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi ile Ticaret Bakanlığı piyasadan toplatılması gereken ürünler bir bir ifşa ediliyor. Daha öncesinde okul kıyafetlerinden ev eşyalarına kadar pek çok ürün listeye girmişti. Bazı markaların da yer aldığı liste Bakanlık tarafından güncellendi.
MedyaGoster (4)

Bakanlığın yayımladığı listeye göre, Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş'ye ait olan 'Carrefour' markalı çamaşır suyunun piyasadan toplatılmasına karar verildi.

thumbs_b_c_1fd9c0b3a636cf3229f7e82bafcce840

Bakanlık ürünün toplatılma gerekçesi olarak ise şu sözleri kullandı:

"'Dokunsal Uyarı' Ve 'Emniyetli Kapatma Düzeneğinin' Bulunmaması Yönüyle Yaralanma/Cilt Yanması-Göz Hasarı Tehlikesi İçermekte Olup Ürün Güvenliğine İlişkin Hükümlere Aykırılık Nedeniyle Uygunsuzluk Tespit Edilmiştir"

Ekran görüntüsü 2025-06-21 151808

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Hiçbir yere ayrılmıyoruz' Sadece buradan alıyorlar'Hiçbir yere ayrılmıyoruz' Sadece buradan alıyorlar
Vatandaştan 200 liraya varan ek ücret alıyorlarVatandaştan 200 liraya varan ek ücret alıyorlar

Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı Carrefoursa çamaşır suyu Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Nihal Candan son yolculuğuna uğurlanıyor! Annesi Umut Candan'ın feryadı yürekleri sızlattı! 'Tek suçları...'

Nihal Candan son yolculuğuna uğurlanıyor! Annesi Umut Candan'ın feryadı yürekleri sızlattı! 'Tek suçları...'

Tüm veliler onun için seferber oldu! Genç kızın hayalleri yarım kaldı

Tüm veliler onun için seferber oldu! Genç kızın hayalleri yarım kaldı

Akaryakıta indirimin tarihi belli oldu!

Akaryakıta indirimin tarihi belli oldu!

'Hiçbir yere ayrılmıyoruz' Sadece buradan alıyorlar

'Hiçbir yere ayrılmıyoruz' Sadece buradan alıyorlar

Vatandaştan 200 liraya varan ek ücret alıyorlar

Vatandaştan 200 liraya varan ek ücret alıyorlar

Leyla Alaton’dan AK Parti açıklaması! Sürpriz ziyaretin detaylarını anlattı

Leyla Alaton’dan AK Parti açıklaması! Sürpriz ziyaretin detaylarını anlattı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.