Dev market zincirinin çamaşır suyu toplatılıyor! Bakanlık talimatı verdi, piyasada 1 tane bile kalmayacak...

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi ile Ticaret Bakanlığı piyasadan toplatılması gereken ürünler bir bir ifşa ediliyor. Daha öncesinde okul kıyafetlerinden ev eşyalarına kadar pek çok ürün listeye girmişti. Bazı markaların da yer aldığı liste Bakanlık tarafından güncellendi.



Bakanlığın yayımladığı listeye göre, Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş'ye ait olan 'Carrefour' markalı çamaşır suyunun piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Bakanlık ürünün toplatılma gerekçesi olarak ise şu sözleri kullandı:



"'Dokunsal Uyarı' Ve 'Emniyetli Kapatma Düzeneğinin' Bulunmaması Yönüyle Yaralanma/Cilt Yanması-Göz Hasarı Tehlikesi İçermekte Olup Ürün Güvenliğine İlişkin Hükümlere Aykırılık Nedeniyle Uygunsuzluk Tespit Edilmiştir"