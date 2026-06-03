Dev otomotiv şirketinden geri çağırma: 420 bin araç için inceleme başlatıldı

ABD'li otomotiv devi Ford Motor Company, emniyet kemerlerinde tespit edilen güvenlik sorunu nedeniyle yaklaşık 420 bin aracı geri çağırma kararı aldı.

Program, toplam 419 bin 967 aracı kapsıyor. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) açıklamasına göre geri çağırma, bazı araçlarda emniyet kemeri sisteminde ortaya çıkabilecek bir arızadan kaynaklanıyor. Yetkililer, sorunun yolcu güvenliğini riske atabileceği uyarısında bulundu.

EMNİYET KEMERLERİNDE GÜVENLİK RİSKİ

NHTSA, bazı araçlarda sürücü ve ön yolcu koltuklarında bulunan emniyet kemeri gergi sisteminin (pretensioner) kemerin yanlışlıkla kilitlenmesine yol açabileceğini belirtti. Bu arıza, kemerin normal şekilde uzayıp geri sarılmasını engelleyebiliyor.

Uzmanlar, sistemin düzgün çalışmamasının özellikle kaza anlarında yolcuların yeterince korunamamasına neden olabileceğini, bunun da yaralanma riskini artırdığını ifade ediyor. Geri çağırma kapsamında, 2018-2022 model Ford Expedition ve Lincoln Navigator araçları yer alıyor. Tüm araçlarda aynı sorunun bulunmadığı, ancak gerekli kontrollerin yapılacağı belirtildi.

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ONARIMLAR ÜCRETSİZ YAPILACAK

Ford yetkili servisleri, geri çağırma kapsamında emniyet kemeri mekanizmalarını inceleyecek. Yapılacak kontroller sonucunda arızalı olduğu belirlenen kemer makaraları ve ilgili parçalar ücretsiz olarak değiştirilecek.

Şirketin, etkilenen araç sahiplerini bilgilendirerek geri çağırma sürecini başlatması bekleniyor. Araç sahipleri, yetkili servislerden randevu alarak kontrollerini ücretsiz yaptırabilecek.

ABD'DE GERİ ÇAĞIRMALAR DEVAM EDİYOR

Otomotiv sektöründe güvenlik kaynaklı geri çağırmalar son yıllarda artış gösteriyor. Üreticiler, risk oluşturabilecek arızaları tespit etmeleri halinde önleyici tedbir olarak milyonlarca aracı geri çağırabiliyor.

Ford'un son kararı da emniyet kemeri sistemindeki potansiyel riski ortadan kaldırarak araçlardaki güvenlik standartlarını korumayı hedefliyor.