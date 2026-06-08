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Yaz meyveleri yüz güldürdü: Pazarda fiyatlar geriliyor

Bolu’da pazar tezgahlarında çeşitli yaz meyveleri yerini aldı. Pazarcı esnafı, yaz meyvelerinin fiyatların önümüzdeki günlerde daha da düşeceğini ifade etti.

Yaz meyveleri yüz güldürdü: Pazarda fiyatlar geriliyor

Bolu’da pazar tezgâhlarında yaz meyveleri yerini almaya başladı. İhsaniye Mahallesi’nde kurulan Pazartesi Pazarı’nda çilek, erik, kiraz, kayısı, şeftali ve kavun gibi ürünler tezgâhlarda yerini alırken, yaz mevsiminin etkisiyle vatandaşların kış ve bahar meyvelerinden ziyade yaz meyvelerine yöneldiği gözlendi. Pazarcı esnafı ise yaz meyvelerinin fiyatlarının önümüzdeki günlerde daha da düşmesini beklediklerini ifade etti.

Yaz meyveleri yüz güldürdü: Pazarda fiyatlar geriliyor 1

Pazarda kirazın kilogramı 100 ila 400 lira arasında değişirken, şeftali 50-100 lira, çilek 100-120 lira, erik 150 lira, kavun ise tane olarak 65 liradan satışa sunuldu.

Yaz meyveleri yüz güldürdü: Pazarda fiyatlar geriliyor 2

"FİYATLARDA ARTIŞTAN ZİYADE DÜŞÜŞ OLUYOR"

Pazardaki yaz meyvelerinin fiyatları hakkında bilgi veren pazarcı Tunahan Ünal, fiyatların artıştan ziyade düştüğünü ifade ederek, "Yaz meyveleri başladı. Ürününe göre fiyat var; 100’e de kiraz var, 300-400 lira aralığında da kiraz var. En çok erik, kiraz, tatlı kayısılar satılıyor. Piyasasına göre, ürününe göre fiyat var. Şeftali 50 liradan 100 liraya, kirazlar 100 liradan 400 liraya Çilek 100-120 lira civarı fiyatlar var. Yaz geldiğinden ötürü muzların satışı yavaşladı. Kavunumuzun tane fiyatı da 65 lira. Fiyatlarda artıştan ziyade düşüş oluyor" dedi.

Yaz meyveleri yüz güldürdü: Pazarda fiyatlar geriliyor 3

"ÇİLEĞİ 120 LİRADAN ALDIN"

Reçel yapmak için çilek aldığını belirten Şükran Özgenç, "Reçel yapmak için çilek aldım. Fiyatlar artık herkesin durumuna göre. Ben tek kişi kaldığım için birer kilo alıyorum. Çileği 120 liradan aldım" şeklinde konuştu.

Yaz meyveleri yüz güldürdü: Pazarda fiyatlar geriliyor 4

"PAZARIMIZ HER AİLEYE,HER KESEYE HİTAP EDEN BİR PAZAR"

Pazarın her keseye hitap ettiğini vurgulayan bir vatandaş, "Kayısı, şekerpare, çilek alıyorum. Biraz daha meyveler olmamış gibi ama çilekleri organik alıyorum. Tanıdık yerimiz var. Fiyatlar normal. Her aile pazardan alışveriş yapabilir. Pazarımız her aileye, her keseye hitap eden bir pazar. Herkes çoluğuna çocuğuna bir şeyler alabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Alış Fiyatı Bolu meyve ve sebzeler
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