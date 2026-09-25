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Rezervasyon yaptıranlar dikkat: Dev seyahat şirketi iflas etti!

Kocaeli'de faaliyet gösteren Kuşçu Seyahat hakkında yürütülen konkordato süreci iflas kararıyla sonuçlandı. Yurt içi ve yurt dışı turların yanı sıra personel taşımacılığı ve transfer hizmetleri sunan şirketin çok sayıda kurumsal firmaya hizmet verdiği belirtildi.

Rezervasyon yaptıranlar dikkat: Dev seyahat şirketi iflas etti!
Cansu Çamcı

Kocaeli'de faaliyet gösteren Kuşçu Seyahat için beklenen karar çıktı. Kılıçbey Turizm Seyahat Acentesi adıyla da hizmet veren şirket hakkında Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından iflas kararı verildi. Böylece şirketin yaklaşık bir yıldır devam eden konkordato süreci iflasla sonuçlanmış oldu.

SEYAHAT HİZMETLERİNDEN PERSONEL TAŞIMACILIĞINA

Kuşçu Seyahat, kendi internet sitesinde 2011 yılında kurulduğunu ve personel taşımacılığı, VIP ve shuttle hizmetlerinin yanı sıra yurt içi ve yurt dışı gezi turları, uçak bileti, transfer ve öğrenci servisi hizmetleri sunduğunu belirtiyor.

Şirketin internet sitesinde iş dünyasının önde gelen temsilcileri tarafından tercih edildiği ifade edilirken, verilen bilgilerde Enerjisa, Brisa, Sepaş Enerji, Ramada, Kordsa, Arsan Kauçuk ve Yıldız Entegre gibi şirketlerle çalıştığı belirtildi.

Rezervasyon yaptıranlar dikkat: Dev seyahat şirketi iflas etti! 1

KONKORDATO SÜRECİ İFLASLA SONUÇLANDI

Kuşçu Seyahat hakkında Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2025/511 esas sayılı dosyası kapsamında 11 Eylül 2025'te üç aylık geçici mühlet kararı verilmişti. Ardından 28 Ocak 2026'da şirket için bir yıllık kesin mühlet uygulanmasına karar verildi.

Son aşamada mahkemenin iflas kararı vermesiyle şirket açısından yeni bir hukuki süreç başladı. İflasın ardından şirketin alacaklıları ve çalışanların alacakları bakımından yasal işlemler yürütülecek.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Konkordato seyahat
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