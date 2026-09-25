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Motorine zam geldi! Yeni fiyatlar pompaya yansıdı

Motorin fiyatlarında dün yaşanan 5,57 TL'lik indirimin ardından bu kez 2,60 TL'lik artış geldi. Yeni fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı.

Motorine zam geldi! Yeni fiyatlar pompaya yansıdı
Aleyna Türkmen

Akaryakıt piyasasında fiyat hareketliliği sürerken motorin kullanan araç sahiplerini ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Dün litre fiyatında 5,57 TL'lik indirime gidilen motorinde bu kez zam kararı uygulamaya alındı.

Motorinin litre fiyatı bugün itibarıyla 2,60 TL arttı. Yapılan zamla birlikte güncellenen fiyatlar gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.

Motorine zam geldi! Yeni fiyatlar pompaya yansıdı 1

BRENT PETROL 100 DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişimlerin arkasında petrol piyasasındaki hareketlilik bulunuyor. Brent petrolün varil fiyatının yeniden 100 liranın üzerine yükselmesi, motorin fiyatlarına zam olarak yansıdı.

Motorine zam geldi! Yeni fiyatlar pompaya yansıdı 2

MOTORİNE 2,60 TL ZAM POMPAYA YANSIDI

Bugün itibarıyla uygulamaya alınan düzenlemeyle motorinin litre fiyatına 2,60 TL zam yapıldı. Böylece dün uygulanan 5,57 TL'lik indirimin ardından motorin fiyatlarında yeniden artış yaşandı. Akaryakıt fiyatlarındaki değişimlerin petrol fiyatlarındaki dalgalanmaya bağlı olarak zam veya indirim şeklinde pompaya yansımaya devam ettiği belirtildi.

Motorine zam geldi! Yeni fiyatlar pompaya yansıdı 3

25 EYLÜL AKARYAKIT FİYATLARI ŞEHİR ŞEHİR BELLİ OLDU

İşte şehir şehir rakamlar...

İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin: 80,40 TL/LT
Motorin (Diesel): 93.50 TL/LT
LPG: 34,99 TL/LT

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin: 80,30 TL/LT
Motorin (Diesel): 93.30 TL/LT
LPG: 34,40 TL/LT

ANKARA

Benzin: 81,40 TL/LT
Motorin (Diesel): 94.60 TL/LT
LPG: 35,09 TL/LT

İZMİR

Benzin: 81,70 TL/LT
Motorin (Diesel): 94.90 TL/LT
LPG: 34,99 TL/LT

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
93.42
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
80.4
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
45.9
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
68.17
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
49.73
Gazyağı
94.73
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motorin Akaryakıt Motorin fiyatları akaryakıt fiyatları güncel
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