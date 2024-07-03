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Dev varlık yönetim şirketinden dikkat çeken TL tahvil yorumu! 'İyi performans dönemi görüyoruz'

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
03.07.2024 15:21
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Deutsche Bank'tan sonra ABD'li varlık yönetim şirketinden de TL cinsi tahvillerle ilgili değerlendirme geldi. Vanguard'dan, "TL cinsinden tahvillerde iyi performans dönemi görüyoruz" açıklaması yapıldı.

Dev varlık yönetim şirketinden dikkat çeken TL tahvil yorumu! 'İyi performans dönemi görüyoruz'

Dünyanın en büyük ikinci varlık yönetim şirketi Vanguard'ın Gelişmekte Olan Piyasalar Aktif Sabit Gelir Küresel Eş Başkanı Nick Eisinger, Türk varlıklarını izlediklerini belirterek, "Şimdi TL pozisyonlarını tamamlayabilecek yerel tahvillerde iyi bir performans dönemi görüyoruz." dedi.

Şirketin aktif gelişmekte olan piyasalar stratejisinden sorumlu portföy yöneticisi olan Eisinger, yaptığı açıklamada, Türk varlıklarını uzun vade için takip etmeyi sürdürdüklerini söyledi.

"İYİ BİR PERFORMANS DÖNEMİ GÖRÜYORUZ"

Uzun vadeli yerel para cinsinden pozisyonları izlediklerini dile getiren Eisinger, "Şimdi TL pozisyonlarını tamamlayabilecek yerel tahvillerde iyi bir performans dönemi görüyoruz. Enflasyon artık zirveye ulaştı ve düşmeye başlamalı. Bu da özellikle 5 yıllık vade için tüm TL cinsi tahvil eğrisini etkileyecek." diye konuştu.

TL CİNSİ DEVLET TAHVİLLERİYLE YENİDEN İLGİLENMEYE KARAR VERMİŞTİ

Vanguard, bu yıl ocakta yaptığı açıklamada, TL cinsinden devlet tahvilleriyle yeniden ilgilenmeye karar verdiklerini açıklamıştı.

DEUTSCHE BANK'TAN DÜN DEĞERLENDİRME GELMİŞTİ

Deutsche Bank ekonomistlerinin de dün yayımlanan "Türkiye sabit getirisi: şimdi ya da asla" başlıklı araştırma notunda da Türkiye'nin marttaki faiz artışından bu yana Türk lirasının "açık ara farkla en iyi performans gösteren küresel para birimi" olduğu ifade edilmişti.

Şu ana kadar kısa vadeli tahvillerin güçlü bir ralli yaptığı belirtilen notta, "Bunun sadece bir başlangıç olduğuna ve yerel tahvillerin halen son derece cazip giriş seviyeleri sunduğuna inanıyoruz." denilmişti.

Geçen hafta İsviçreli varlık yönetim şirketi Pictet Asset Management de Türk tahvillerine ve liraya yönelik yatırımcı desteğinin artmasıyla uzun vadeli lira tahvilleri almaya başladığını açıklamıştı.

(AA)

Express


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Türk lirası Tahvil
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