Devlet binlerce memur alacak! İşte başvuru şartları: KPSS'de en az 55 puan!

Kamuda memur olmak isteyenler tarafından yeni ilanlar ilgiyle takip ediliyor. İstanbul başta olmak üzere Antalya, Giresun, Çankırı ve bir çok il için alım yapılacak. Peki memur olmak isteyenler için gerekli şartlar neler?

DEVLET BİNLERCE MEMUR ALIYOR!

Devletin yapacağı yeni memur alımları yakından takip ediliyor. Kamu ilanları sayfasında yayınlanan ilanlara göre B grubu için alım yapılacak olan kurum ve alanlar şöyle:

Çankırı Belediye Başkanlığı: 1 Memur

Hakimler ve Savcılar Kurulu: 10 Memur

Çardaklı Belediye Başkanlığı: 1 Memur

Alucra Belediye Başkanlığı: 6 Memur

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı: 125 Memur

Şehitkamil Belediye Başkanlığı: 50 Zabıta Memuru

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı: 10 Adet Zabıta Memuru

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 125 itfaiye eri aranırken KPSS puan şartı ise en az 55 puan olarak duyuruldu.

A grubu için alım yapılacak olan kurumlar ise şöyle:

Ticaret Bakanlığı : 60 Ticaret Müfettiş Yardımısı

ÖSYM: ÖSYM Uzman Yardımcılığı

Hakkari Üniversitesi: 2 İç Denetçi

T.C. Merkez Bankası Başkanlığı: 40 Bilişim Uzman Yardımcısı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu: 10 Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuru şartları her ilan için farklılık göstermekte. Ancak ilanlarda temel şart olarak

Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, ilan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak gibi şartlar yer alıyor. Şartların ve başvuru kriterlerinin tamamına ise https://kamuilan.sbb.gov.tr/ adresi üzerinden ulaşılabiliyor.



