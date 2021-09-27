Devlet binlerce memur alacak! İşte başvuru şartları: KPSS'de en az 55 puan!

Kamuda memur olmak isteyenler tarafından yeni ilanlar ilgiyle takip ediliyor. İstanbul başta olmak üzere Antalya, Giresun, Çankırı ve bir çok il için alım yapılacak. Peki memur olmak isteyenler için gerekli şartlar neler?
Devletin yapacağı yeni memur alımları yakından takip ediliyor. Kamu ilanları sayfasında yayınlanan ilanlara göre B grubu için alım yapılacak olan kurum ve alanlar şöyle:
Çankırı Belediye Başkanlığı: 1 Memur
Hakimler ve Savcılar Kurulu: 10 Memur
Çardaklı Belediye Başkanlığı: 1 Memur
Alucra Belediye Başkanlığı: 6 Memur
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı: 125 Memur
Şehitkamil Belediye Başkanlığı: 50 Zabıta Memuru
Beylikdüzü Belediye Başkanlığı: 10 Adet Zabıta Memuru
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 125 itfaiye eri aranırken KPSS puan şartı ise en az 55 puan olarak duyuruldu.
A grubu için alım yapılacak olan kurumlar ise şöyle:
Ticaret Bakanlığı : 60 Ticaret Müfettiş Yardımısı
ÖSYM: ÖSYM Uzman Yardımcılığı
Hakkari Üniversitesi: 2 İç Denetçi
T.C. Merkez Bankası Başkanlığı: 40 Bilişim Uzman Yardımcısı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu: 10 Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı
Başvuru şartları her ilan için farklılık göstermekte. Ancak ilanlarda temel şart olarak
Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, ilan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak gibi şartlar yer alıyor. Şartların ve başvuru kriterlerinin tamamına ise https://kamuilan.sbb.gov.tr/ adresi üzerinden ulaşılabiliyor.
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