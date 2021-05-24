Devlet çocuk başına 600 TL'ye varan ödeme yapıyor! Bu destekten yararlanmak için...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çeşitli birimleri aracılığıyla dağıttığı pek çok yardım programı var. Özellikle yaşlılar, engelliler ve çocuklar için oluşturulan yardım programları çok sık olduğu için detaylar karışabiliyor. Çocuklara özel hazırlanan yardım programlarından detayları en az bilinenlerden biri de doğum yardımı gibi görünüyor. Genellikle "çocuk parası" olarak bilinen doğum yardımı, 15 Mayıs 2015 ve sonrasında yapılan doğumlar için ödeniyor. Sizin için doğum yardımının miktarını ve başvuru şartlarını inceledik.
DOĞUM YARDIMI MİKTARI NE KADAR?
Doğum yardımı ödemeleri bir kereye mahsustur. Miktarı ise çocuğun kaçıncı çocuk olduğuna göre değişkenlik gösterir.
- İlk çocuk için 300 TL,
- İkinci çocuk için 400 TL,
- Üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL
DOĞUM YARDIMI İÇİN NASIL BAŞVURU YAPILIR?
- Ebeveynler yaşıyorsa ve ikisi de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da Mavi Kart sahibiyse anne üzerinden yapılır.
- Anne sağ değilse, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da Mavi Kart sahibi değilse, başvuru hakkı babaya geçer.
- Buradaki istisna kamu çalışanları ile ilgilidir. Memurlar çalıştıkları kamu kurumuna başvuru yapar. Ebeveynlerden herhangi birinin memur olması yeterlidir. Bu konuda anneye öncelik şartı aranmaz.
- Çocuk doğduktan sonra ikametgahınızın olduğu İl ya da İlçe Nüfus Müdürlüklerine giderek çocuğun kimlik kaydını yaptırmalısınız. Memur değilseniz, doğum yardımı başvurusuna yine bu kurumda devam edebilirsiniz.
- Bu işlemin ardından yetkiliye doğum yardımı talebinizi iletmelisiniz ve başvuru dilekçesini doldurarak imzalamalısınız. Başvurunuz ilgili birimlere iletilecektir.
- Yurt dışı başvuruları Büyükelçilikler veya Konsolosluklar üzerinden yapılır. İkametgahı yurt dışında olduğu halde başvuruyu Türkiye'de yapanlar ilgili bakanlığın İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmet Merkezine gidebilir.
- Unutmayın, başvuru için temel şart çocuğun doğum tarihidir. Çocuk mutlaka 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra doğmalıdır. Bu tarihten önce doğan çocuklar sadece başvuru yapılan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun tespiti için değerlendirmeye alınır.
- Doğum yardımı ödemeleri ise başvuru sisteme ulaştıktan sonraki ay içinde yapılır.
- Hak sahipleri PTT şubelerine giderek kimlik kartlarıyla ödemeyi alabilir.
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