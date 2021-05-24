Devlet çocuk başına 600 TL'ye varan ödeme yapıyor! Bu destekten yararlanmak için...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çeşitli birimleri aracılığıyla dağıttığı pek çok yardım programı var. Özellikle yaşlılar, engelliler ve çocuklar için oluşturulan yardım programları çok sık olduğu için detaylar karışabiliyor. Çocuklara özel hazırlanan yardım programlarından detayları en az bilinenlerden biri de doğum yardımı gibi görünüyor. Genellikle "çocuk parası" olarak bilinen doğum yardımı, 15 Mayıs 2015 ve sonrasında yapılan doğumlar için ödeniyor. Sizin için doğum yardımının miktarını ve başvuru şartlarını inceledik.

DOĞUM YARDIMI MİKTARI NE KADAR?

Doğum yardımı ödemeleri bir kereye mahsustur. Miktarı ise çocuğun kaçıncı çocuk olduğuna göre değişkenlik gösterir.

İlk çocuk için 300 TL,

İkinci çocuk için 400 TL,

Üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL

DOĞUM YARDIMI İÇİN NASIL BAŞVURU YAPILIR?