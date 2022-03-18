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Devlet katkısı yüzde 30'a yükseltildi! Nakit para çekilebilecek...

18.03.2022 00:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yeni döneme geçildi. Peş peşe açıklanan yenilikler müşterilerin bilgisine sunuldu. Anneler ve babalar, çocuklarının geleceği için BES'e dahil oluyor. Aileler çocukları için bireysel emeklilik hesabı açarak bir kumbara gibi para biriktirebilir. Böylece hem küçük yatırımlar ile birikim elde ediliyor hem de devlet desteğinden yararlanılıyor.

Devlet katkısı yüzde 30'a yükseltildi! Nakit para çekilebilecek...

BES'te ( Bireysel Emeklilik Sistemi) devlet desteği artırıldı. Üstelik avans sistemi de devreye alındı ve nakit para ihtiyacında BES'ten para çekilebiliyor. Dernek, sandık, vakıflarda çalışan ve emekli olan kişiler de birikimlerini BES hesabına gönderebiliyor. Devlet katkısı da bulunuyor.

FONUN BÜYÜKLÜĞÜ 256 MİLYAR TL OLDU

Çocuklarının erken emeklilik fırsatından yararlanmasını isteyen aileler BES ile ilgilenmeye başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 11 Şubat itibarıyla 18 yaş altı 234 bin çocuğun sisteme katıldığını söyleyerek, fonun büyüklüğünün 256 milyar liraya ulaştığını duyurdu.

Bu sene yapılan yasal düzenleme ile BES'e devlet katkısı yüzde 30'a yükseltildi. Ayrıca kısmen ödeme imkanı getirildi. Vakıf, sandık, derneklerdeki birikimlerin sisteme aktarımı, 18 yaş altındaki ilginin yükselerek devamı ile sistemin bu sene bitiminde 500 milyar liralık fon büyüklüğüne ulaşması amaçlanıyor.

Devlet katkısı yüzde 30'a yükseltildi! Nakit para çekilebilecek...

"KATILIMCI SAYISI 167 BİN 275 OLDU"

11 Şubat 2022 itibarıyla bireysel emeklilik sisteminde gönüllü olarak yer alan kişi sayısının 7 milyon 158 bin, otomatik katılım yoluyla yer alanların sayısının da 6 milyon 221 bin olduğunu söyleyen Bakan Nebati, "Bununla birlikte aynı tarihte 18 yaş altı vatandaşların sisteme girmesine ilişkin 2021 yılında yapılan düzenleme sonucunda yaklaşık 234 bin (18 yaş altı) kişi sisteme katıldı. Toplam fon büyüklüğü 256 milyar olup çeşitli yatırım araçlarında değerlendiriliyor. 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle BES kapsamında emekli olan katılımcı sayısı 167 bin 275 oldu" ifadelerini kullandı.

KUMBARA GÖREVİ GÖRÜYOR

BES, 18 yaş altı için kumbara görevi görüyor. Bankacılık işlemlerinde olduğu gibi veliler, vasiler aracılığıyla fiili ehliyete sahip olmayan bu yaş grubu da BES'e dahil olabilir. Aile üyeleri için ayrı ayrı hesap açılabilir, yüzde 30'luk devlet katkısından daha fazla yararlanılabilir. Devlet katkısındaki yükseliş, birikim yapmak isteyenleri bu hesaplara yönlendiriyor. Sene sonuna kadar 1 milyon çocuğun sisteme gireceği öngörülüyor.

Sandık üyeleri ve çalışanlar, birden fazla şirkette veya aynı şirkette farklı sözleşmelerle BES hesabı açabilir. Emeklilik şirketi, kurumlara, gelir düzeyi, birikim tutarı, üye olduğu sandığa ve risk profiline göre bir emeklilik planı sunar. 56 yaşından büyük katılımcılar için, "kalan ömür" hesabına göre aylık geri ödeme tavanı belirlenir.


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BES
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