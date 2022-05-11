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Devlet korumasında yetişen 1121 gence istihdam müjdesi!

11.05.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devlet korumasında yetişen 1.121 genç kamudaki kadrolara atanacak. Atamalar 17 Mayıs’ta noter huzurunda gerçekleştirilecek. Bugüne kadar devlet korumasında yetişmiş toplam 57.528 kişinin kamuda istihdamı sağlandı.

Devlet korumasında yetişen 1121 gence istihdam müjdesi!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bakım ve korumasında yetişen 1.121 gencin kamu kurum ve kuruluşlarına ataması yapılacak.
Devlet korumasında yetişen gençler, Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında eğitim durumlarına uygun kadrolarda istihdam edilecek.

Tercih işlemlerini 27 Nisan’da tamamlayan hak sahibi 1.121 gencin ataması 17 Mayıs Salı günü tercihleri doğrultusunda ilgili kadrolara yapılacak.

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve ilgili yönetmelik uyarınca, devlet korumasında yetişmiş gençlerin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamı sağlanıyor. Bu amaçla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yılda üç kez atama yapılıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bakım ve koruma altında yetişen gençlere atanmalarından sonra da destek hizmetlerini sürdürüyor. İstihdam edilen gençlere, Bakım Sonrası Rehberlik İzleme ve Değerlendirme Birimlerindeki personel tarafından yaşadıkları sorunların çözümü konusunda destek sağlanarak, rehberlik çalışmaları yürütülüyor.

Bugüne kadar devlet korumasında yetişmiş toplam 57.528 kişinin kamuda istihdamı sağlandı.

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