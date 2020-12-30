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Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.12.2020 09:26 | Son Güncelleme

Memurlardan 2021'de 1,59-6,42 lira, sözleşmeli personelden 1,93-7,69 lira öğle yemeği bedeli tahsil edilecek.

Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığının Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle 2021 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak memurlardan ve sözleşmeli personelden alınacak asgari yemek bedellerine ilişkin esaslar belirlendi.

Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir için üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere kurum bütçelerine konulan ödeneklerle karşılanacak. Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı personelden alınacak.

Buna göre, 15 Ocak 2021'den 14 Ocak 2022'ye kadar öğle yemeği servisinden faydalanacak memurlardan günlük 1,59 lira ile 6,42 lira arasında bedel tahsil edilecek. Sözleşmeli personel de aldıkları ücrete göre günlük 1,93 lira ile 7,69 lira arasında öğle yemeği bedeli ödeyecek.

Bu kapsamda ek göstergesiz görevlerde bulunan memurlardan alınacak öğle yemeği ücreti günlük 1,59 lira, bin 100'e kadar (bin 100 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 2,70 lira, 2 bin 200'e kadar (2 bin 200 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 3,34 lira, 3 bin 600'e kadar (3 bin 600 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 4,32 lira, 4 bin 800'e kadar (4 bin 800 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 5,74 lira, 4 bin 800'den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 6,42 lira olarak tahsil edilecek.

Sözleşmeli personelden aylık brüt sözleşme ücreti 4 bin 505 liraya kadar (4 bin 505 lira dahil) olanlardan günlük 1,93 lira, aylık brüt sözleşme ücretleri 7 bin 600 liraya kadar (7 bin 600 lira dahil) olanlardan günlük 3,34 lira, aylık brüt sözleşme ücretleri 10 bin 500 liraya kadar (10 bin 500 lira dahil) olanlardan günlük 6,05 lira, aylık brüt sözleşme ücretleri 10 bin 500 lira üzerinde olanlardan günlük 7,69 lira yemek bedeli alınacak.

Kuruluşlar, personelin kadro veya pozisyon unvanını, hizmetlerinin özelliğini, yemek maliyetlerini ve yemek servisinin farklı mahallerde daha iyi şartlarda sunulması gibi hususları dikkate alarak belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli tespit edebilecek.

Tebliğ, 15 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek.

KAYNAK:AA

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