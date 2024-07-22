Devlet okulu kazanan çocuklarınıza teşekkür edin! Özel üniversitelerde fiyatlar uçtu, şaka değil gerçek kayıt ücreti 1 milyon TL!

Özel okul ücretlerini duyanlar gerçek anlamda büyük bir şaşkınlık yaşadı. YKS sonuçlarının ardından devlet üniversitelerine kaydolan çocuklarınıza büyük bir teşekkür borçlusunuz. Öyle ki özel üniversitelerin fiyatları aldı başını gitti. Geçen sene 500 bin TL olan kayıt ücretleri bu sene 1 milyon TL'yi aştı.

YKS SONRASI TERCİH MARATONU BAŞLADI

YKS sonuçları açıklandı, öğrenciler tercih sürecine odaklandı. Üniversite tercihleri 25 Temmuz'da başlayıp 2 Ağustos'a kadar devam edecek. Tercihlerin başlamasına sadece üç gün kalırken, özel üniversitelerin 2024-2024 akademi yılı için ücretleri belli olmaya başladı. Ancak 2024-2025 Akademik Yılı eğitim ücretlerine tamı tamına 2 kat zam yapıldı.

ÖZEL ÜNİVERSİTELERİN YILLIĞI 1 MİLYON LİRAYI DA AŞTI!

2023’te yıllık ücreti 510 bin lira olan Sabancı Üniversitesi'nin yeni fiyatı 1 milyon 100 bin lira oldu. 2023’te 530 bin lira olan Koç Üniversitesi'nin 2024-2025 eğitim öğretim ücreti KDV dâhil 1 milyon 75 bin lira olarak açıklandı. Koç Üniversitesi'nin yarı burslu Tıp Fakültesi'nin ücreti ise 800 bin lira olarak belirlendi. Bilkent Üniversitesi geçen yıl 310 bin lira olan eğitim-öğretim ücretini bu yıl için 620 bin lira olarak paylaştı.

TAKSİTLE ÖDEYENE DAHA FAZLA FATURA ÇIKIYOR

Tüm bu rakamlar velileri hayrete düşürürken bir de eğitim ücretini güz ve bahar dönemleri olmak üzere iki taksitte ödemek isteyenler için toplam fiyat daha da artıyor.

Örneğin Koç Üniversitesi tarafından yapılan duyuruda, "Üniversite kayıt döneminde sadece güz dönemi ödemesi yapılırsa, bahar dönemi eğitim-öğretim ücreti Tıp Fakültesi dışındaki programlar için KDV dâhil 618.500 TL olacaktır" ifadelerine yer verildi. Yani Koç Üniversitesi'nin toplam ücreti 2 taksitte ödenmek istenirse 1 milyon 156 bin lira ödenecek.

İŞTE YURT VE YEMEK HARİÇ ÖZEL ÜNİVERSİTE TARİFESİ:

Başkent Üniversitesi: Tıp ve Diş Hekimliği fakültelerinin eğitim ücretleri geçen yıla göre 2.3 katından fazla artışla 820 bin liraya yükseldi. Mühendislik fakültesi eğitim ücreti 615 bin lira. Eczacılık fakültesi için ise KDV dahil 710 bin lira eğitim ücreti belirlendi. 2024 yılı için önlisans ve lisans programları eğitim ücretlerinin bahar yarıyılı başında yeniden değerlendirileceği aktarıldı.

Okan Üniversitesi: Pilotaj eğitimi geçen yıl KDV hariç 232 bin lira düzeyindeydi. Yeni ücretler henüz açıklanmadı. Fakat bu ücrete uçuş eğitimleri dahil değildir. Uçuş eğitimi ücreti ise yıllık yaklaşık 15 bin Euro olduğu belirtiliyor.

Konya Karatay Üniversitesi: Pilotaj eğitimi ücreti bu yıl 400 bin lira oldu. Uçuş eğitimleri bu ücrete dahil değildir. Uçuş eğitimi ücreti ise yıllık 59 bin 500 Euro'dur (bugünkü kurla yaklaşık 2.1 milyon lira). Tam burslu olarak kabul edilen öğrencilerin uçuş eğitimi ücreti alınmıyor. Bu bilgiler, Türkiye'deki bazı vakıf üniversitelerindeki eğitim ücretlerinin ve özellikle pilotaj eğitiminin yüksek maliyetlerini göstermektedir. Özellikle pilotaj eğitimlerinde uçuş maliyetlerinin yüksek olduğu ve buna karşın burslu öğrenciler için avantajlı koşullar sağlandığı görülmektedir.