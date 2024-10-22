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Devlet Su İşleri'nin bütçesinin neredeyse tamamı toprak ve su kaynaklarının yönetimine ayrıldı!

22.10.2024 11:59
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Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, gelecek yıl için kuruma ayrılacak 197,6 milyar lira ödeneğin yüzde 95'ini su kaynaklarının araştırılması, tarımsal sulama, taşkın kontrolü ve içme suyu temini gibi alanlarda kullanacak.

Devlet Su İşleri'nin bütçesinin neredeyse tamamı toprak ve su kaynaklarının yönetimine ayrıldı!

2025 yılına ilişkin bütçe teklifinde DSİ, gelecek yıl "enerji arz güvenliği, verimliliği ve enerji piyasası, sürdürülebilir çevre ve iklim değişikliği ile toprak ve su kaynaklarının kullanımı ve yönetimi" gibi programlara ilişkin çalışmalar yapacak.

NEREDEYSE TAMAMI

Söz konusu programların hayata geçirilmesi için DSİ'ye 197 milyar 609 milyon 747 bin lira ödenek verildi. Bu ödenekten yüzde 95 ile en yüksek payı 187,9 milyar lirayla Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi Programı'na ayrıldı. Ödenekten, Enerji Arz Güvenliği, Verimliliği ve Enerji Piyasası için 7 milyar 504 milyon 973 bin lira, Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği için 383 milyon 926 bin lira, Yönetim ve Destek Programı için 1 milyar 766 bin 527 bin lira kaynak öngörüldü.

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Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi Programı'nın, su kaynaklarının araştırılması ve kalitesinin izlenmesi, tarımsal sulama, taşkın kontrolü ve içme suyu temini gibi alt başlıkları bulunuyor.

Su kaynaklarının araştırılması alt programı kapsamında DSİ tarafından, Türkiye'de su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesi için depolama tesisleri, sulama ve drenaj tesisleri ile taşkın kontrol tesisleri inşa ediliyor.

GÖZLEM İSTASYONLARININ SAYISI ARTIRILACAK

Ayrıca su kaynaklarının etkin kullanımı ve korunması amacıyla 25 havza için yönetim planları, sektörel su tahsis planları, havza master planları, kuraklık yönetim planları, taşkın yönetim planları ve yeraltı suyu kütlelerinin kalite ve miktar durumunun belirleneceği çalışmalar yürütülüyor.

Söz konusu çalışmalar kapsamında DSİ tarafından gözlem istasyonu sayısı, 2 bin 775'ten gelecek yıl 2 bin 875'e, 2026'da 2 bin 975'e ve 2027'de 3 bin 75'e çıkarılması hedefleniyor.

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TOPLULAŞTIRILAN ARAZİNİN ALANI GENİŞLETİLECEK!

DSİ tarafından, Türkiye'de su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesi kapsamında ayrıca arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri de yapılarak sulu tarım alanlarının arttırılması sağlanıyor.

Buna göre, arazi toplulaştırma faaliyet alanının kümülatif olarak 9 milyon 900 bin hektardan gelecek yıl 10 milyon 350 bin hektara çıkarılması planlanıyor. Tescil işlemleri tamamlanan arazi toplulaştırma alanı da kümülatif olarak 7 milyon 577 bin 387 hektardan, 2025'te 8 milyon 41 bin 617 hektara, 2026'da 8 milyon 613 bin 652 hektara, 2027'de ise 9 milyon 216 bin 652 hektara çıkarılacak.

Sulamaya açılan alanın da 4 milyon 912 bin 797 hektardan, gelecek yıl 5 milyon 32 bin 797 hektara çıkarılması öngörülüyor.

ERKEN UYARI SİSTEMİ SAYISI DA ARTIRILACAK

Taşkın kontrolü alt programı kapsamında da DSİ, Türkiye'deki su ve toprak kaynaklarını geliştirmek amacıyla ıslah, taşkın koruma ve benzeri tesisler yaparak tarımdaki üretimin artırılması ile vatandaşların can ve mal emniyetini tehlikeye atan sel ile taşkınların azaltılması yönünde çalışmalar yürütüyor.

Bu kapsamda da tamamlanan taşkın erken uyarı sistemi sayısının kümülatif olarak 533'ten gelecek yıl 673'e, 2026'da da 723'e çıkarılması hedefleniyor. Taşkın kontrolü tesis sayısı ise 11 bin 54'ten, gelecek yıl 11 bin 216'ya çıkarılacak.

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İÇME SUYU MİKTARINDA ARTIŞ OLACAK

İçme suyu temini alt programı kapsamında da kurum tarafından, içme suyu tesisi yatırımları planlanırken en kısa sürede ihtiyacın karşılanması göz önünde bulunduruluyor. DSİ ayrıca, ihtiyaçların öncelik sırasına göre yatırımlar sıralanarak belirli sayıda proje tamamlanmadan yeni projelere başlanılmamasına özen gösteriyor.

DSİ tarafından temin edilecek içme suyu miktarı 5,4 milyar metreküpten, gelecek yıl 5,7 milyar metreküpe, 2026'da 5,8 milyar metreküpe, 2027'de ise 5,9 milyar metreküpe çıkarılacak.

Kurum tarafından yapılan içme suyu tesisi sayısının ise 426'dan gelecek yıl 441'e, 2026'da 455'e ve 2027'de 457'ye çıkarılması planlanıyor.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
DSİ Plan ve Bütçe Komisyonu
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