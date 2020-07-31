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Devlette unutulan paralar neler, nasıl geri alınabilir? SGK üzerinden unutulan para sorgulama nasıl yapılır?

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.07.2020 14:07 | Son Güncelleme

Sosyal yardım kapsamında çok geniş alanlarda vatandaşlarına destek vermeye devam eden devlette birçok para sahipleri tarafından alınmayı bekliyor. Sosyal Güvelik Kurumu'nda bekletilen paralar sahipleri tarafından unutulduğu ya da bilinmediği için alınmıyor. Peki devlette unutulan paralar nasıl geri alınabilir? SGK üzerinden unutulan para sorgulama nasıl yapılır? İşte SGK unutulan para sorgulama ekranı...

Devlette unutulan paralar neler, nasıl geri alınabilir? SGK üzerinden unutulan para sorgulama nasıl yapılır?

Devlet tarafından vatandaşlara verilen yardımlardan; cenaze, yol, doğum, kreş, eğitim gibi birçok yardım hak sahipleri tarafından alınmayı bekliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan ödemelerin birçoğu hak sahipleri tarafından alınmadığı ya da unutulduğu için aracı kurumlarda bekletiliyor. Devletin tüm vatandaşlarına sunduğu bu yardımlar kapsamında; hasta, yaşlı, yeni doğum yapmış, muhtaç kişilere, kadınlara, ailelere, erkeklere çok geniş alanda verdiği ve bu kişilerin yardımları unuttuğu düşünülüyor. Peki devlette unutulan paralar nasıl geri alınabilir? SGK üzerinden unutulan para sorgulama nasıl yapılır? Devletin verdiği yardımlar neler? İşte SGK unutulan para sorgulama ekranı...

Devlette unutulan para yardımları neler, nasıl geri alınabilir?

SGK tarafından her yıl binlerce kişiye verilen yardımlardan birçoğu ne yazık ki hesapta kalıyor. Özellikle bu yardımlardan cenaze yardımı, yol yardımı, emzirme yardımı, ilaç ödemeleri ve diş ödemeleri gibi yardımlar vatandaşlar tarafından pek bilinmiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nda unutulan bu yardımlar aslında e- Devlet üzerinden çok kolay bir şekilde öğrenilerek alınabilir. SGK'da unutulmuş param var mı, unutulan para nasıl sorgulanır ve SGK'da unutulan paralara nasıl bakılır sorularının cevabını verelim.

Devletin yaptığı para yardımları ve hesapta unutulan paralar neler?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden yapılan muhtaç kişiye destekler SGK ve İŞKUR üzerinden ulaştırılmaya çalışılıyor. Fakat milyonlarca kişinin bu paradan haberi dahi olmadan hesaplarında öylece beklemelerine neden oluyor. Peki devlet hangi yardımları yapıyor? İşte devletin bilinmeyen destekleri!

Devletin bilinmeyen destekleri!

Süt Parası Ödemesi

Bakıcı Ödemesi

Çeyiz Destek Ödemesi

Kreş Yardımı Ödemesi

İş Görememezlik Ödemesi

Eğitim Desteği

Emekli Olamayanlara Toplu Prim Ödemesi

Doğum İzni Ödemesi

Cenaze Yardım Ödemesi

Doğum Parası Ödemesi

Yol Yardımı Ödemesi

Devlette unuttum para var mı? e- Devlet'ten unutulan para bakma yöntemi nedir?

Devlette unutulmuş parası olanların ne kadar parasının unutulduğuna SGK üzerinden bakılabiliyor.

İnternette tarayıcınıza https://www.turkiye.gov.tr/ adresini açarak e- Devlet üzerinden unutulmuş paralarınızı kontrol edebilirsiniz.

e- Devlet şifresi ve giriş bilgileriniz yoksa eğer; girişi T.C. kimlik numaranız ve PTT'den alacağınız şifre ile sağlayabilirsiniz.

e- Devlet ekranını açınca sağ üst köşedeki "arama " kısmına "SGK şahıs ödeme sorgulama" yazarak SGK şahıs ödeme sorgulama linkini tıklayın ve gelen ekranda adınıza yatırılan bir para olup olmadığını öğrenin.

Binlerce kişi devlet desteğini almayı unuttu!

Sosyal Güvenlik Kurumu ve İŞKUR'un yaptığı bilgilendirmeler yeterli olmadı. Gelen SMS ve bilgilendirmeleri kontrol dahi etmeyen binlerce kişi bu yardımları almayı unuttu. Devlet desteği paralar şu an hak sahiplerini bekliyor.

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