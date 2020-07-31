Devlette unutulan paralar neler, nasıl geri alınabilir? SGK üzerinden unutulan para sorgulama nasıl yapılır?

Devlet tarafından vatandaşlara verilen yardımlardan; cenaze, yol, doğum, kreş, eğitim gibi birçok yardım hak sahipleri tarafından alınmayı bekliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan ödemelerin birçoğu hak sahipleri tarafından alınmadığı ya da unutulduğu için aracı kurumlarda bekletiliyor. Devletin tüm vatandaşlarına sunduğu bu yardımlar kapsamında; hasta, yaşlı, yeni doğum yapmış, muhtaç kişilere, kadınlara, ailelere, erkeklere çok geniş alanda verdiği ve bu kişilerin yardımları unuttuğu düşünülüyor. Peki devlette unutulan paralar nasıl geri alınabilir? SGK üzerinden unutulan para sorgulama nasıl yapılır? Devletin verdiği yardımlar neler? İşte SGK unutulan para sorgulama ekranı...

Devlette unutulan para yardımları neler, nasıl geri alınabilir?

SGK tarafından her yıl binlerce kişiye verilen yardımlardan birçoğu ne yazık ki hesapta kalıyor. Özellikle bu yardımlardan cenaze yardımı, yol yardımı, emzirme yardımı, ilaç ödemeleri ve diş ödemeleri gibi yardımlar vatandaşlar tarafından pek bilinmiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nda unutulan bu yardımlar aslında e- Devlet üzerinden çok kolay bir şekilde öğrenilerek alınabilir. SGK'da unutulmuş param var mı, unutulan para nasıl sorgulanır ve SGK'da unutulan paralara nasıl bakılır sorularının cevabını verelim.