Devletten 200 TL'ye varan elektrik faturası desteği! Başvurmak için...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı pek çok yardım fonu açıyor. Sosyal devlet yapısının gerektirdiği devlet yardımlarını alabilmek için de belli bir gelir seviyesinin altında olmak gerekiyor. Belli bir gelir seviyesinin altında olduğu için ihtiyaç sahibi olarak adlandırılan kişiler, temel ihtiyaçlarının karşılanması için pek çok sosyal yardım programına başvurabiliyor. Devlet aracılığıyla sağlanan desteklerin en önemlilerinden birisi de elektrik faturası yardımı. Muhtaçlık durumu sona erene kadar, başka bir deyişle ihtiyaç sahibi statüsü sona erene kadar, sağlanan elektrik tüketimi fonu 80 TL'ye kadar çıkabiliyor. Sizin için elektrik faturası desteği başvuru şartlarını ve ne şekilde başvuru yapabileceğinizi araştırdık.

ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİ KİMLERE VERİLİYOR?