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Devletten 550-825-1.100 TL ödeme geliyor! Başvuruya gerek yok! Hesaplarınızı kontrol etmeye başlayın!

17.04.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13 milyondan fazla kişiye çifte bayram yaşatacak ödeme geliyor. Başvuruya gerek bile kalmadan 550, 825, 1.110 TL'ye varan para hesaplara yatıyor! Devletten her yıl milyonlarca kişiye yardım veriliyor ve bu yardımlar sayesinde ekonomik sıkıntıların aşılması amaçlanıyor. Bayramlardan önce de değişen miktarda ödemeler hesaplara yatıyor. Bayram ikramiyesi olarak bilinen bu ödemeden emekliler dışındaki kişiler de faydalanabiliyor. Bu miktar alınan yardıma göre değişiklik gösteriyor.

Devletten 550-825-1.100 TL ödeme geliyor! Başvuruya gerek yok! Hesaplarınızı kontrol etmeye başlayın!
  • Devletten 550, 825, 1.100 TL ödeme! Başvuruya gerek bile kalmadan hemen hesaplara yatıyor. Sosyal devlet yapısı gereğince devlet kurumlarından vatandaşlara maddi destek sağlanıyor. Bu destekler PTT, bankalar ve devlet kurumları aracılığıyla veriliyor. Vatandaşlara bayramlardan önce verilen toplam milyonlarca lira ikramiye veriliyor. Verilecek para yardımı kişinin statüsüne göre değişiklik gösteriyor. 13 milyondan fazla kişiyi etkileyecek bayram ikramiyesi yardımıyla ilgili tüm detaylar...

ÖDEMELER KİMLERİ KAPSAYACAK?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, son torba teklif üzerindeki çalışmaları henüz bitirmişken, Bakanlıkların acil talepleri üzerine yeni bir torba teklif üzerinde çalışmanın başladığı ortaya çıktı.

faiz para

Hükümetin, Ramazan ayı içinde yasalaşması beklenen bazı acil düzenlemeleri oluşturulacak torba teklifle Meclis gündemine getirmeye hazırlandığı öğrenildi. Çok sayıda bakanlık, kendisi için önemli ve acil bulduğu düzenlemelerin pakete girmesi için uğraşırken, en ilgi çeken planlamanın ise emekli ikramiyesi olduğu öğrenildi.

Emeklilere bayramlarda verilen ikramiyenin her yıl enflasyon oranında artırılması planlanıyor. Enflasyon oranında artırılırsa, bu ramazan bayramında bin 100 lira olan ikramiye tutarı, bin 500 civarına yükselecek.

Tartışmaları bitirmek için, düzenlemenin, yasayla yapılması ve hazırlanan torba teklifin içine konulması önerildi. Böylece her yıl ayrı bir düzenleme yapılmasına gerek kalmayacağı, enflasyona göre bir düzende belirleneceği paylaşıldı.

KİMLER İKRAMİYE ALABİLİR?

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
– Şehit yakınları ve gaziler
– Ölüm aylığı alanlar
– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
– Geçici köy korucuları

PARA

– Şeref aylığı alanlar
– Şampiyon sporcular,
– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.

NE KADAR ÖDENECEK?

Emekli ikramiyesi geçen yıldan beri bin 100 TL olarak ödeniyor. Dul aylığı alanlara ise 550 lira bayram ikramiyesi ödeniyor. Dul aylığı alan ve aylık ödeme alan çocuğu olamayanlar ise 825 lira bayram ikramiyesi alıyor. Yetim aylığı alan çocuklara ise 275 lira ikramiye ödeniyor.

ARTIŞ FORMÜLLERİ BELİRLENDİ

Bu yılın ilk bayram ikramiyesi için Nisan ayı sonunda ödemeler beklenirken; Bayram ikramiyesi zammı için de 4 formül ön plana çıktı:

FORMÜL 1: İkramiye formüllerinden biri, enflasyon oranında artış yapılması.
2021 enflasyonu yüzde 36.08 olarak gerçekleşti. İkramiye yıllık enflasyona göre artırılırsa, ödemeler bin 100 liradan bin 496 lira 88 kuruşa çıkabilecek. Bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 993 lira 76 kuruş ödeme alınabilecek.

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FORMÜL 2: İkramiye artışında yeniden değerleme oranı da dikkate alınabilir. Bu yılın başında bazı vergi, harç ve cezaların güncellemesinde yüzde 36.2'lik yeniden değerleme oranı baz alındı. Eğer bu artış ikramiyeye yansıtılırsa bin 100 liralık tutar, bin 498 lira 20 kuruş olabilecek. Bu yıl 2 bayramda elde edilecek gelir 2 bin 996 lira 40 kuruşu bulacak.

FORMÜL 3: Bu yılki net asgari ücrette yüzde 50.51 artış gerçekleşti. Bu oranın da ikramiye artışına uygulanabileceği öngörüldü. Bu formül hayata geçirilirse, emeklilerin bayram ikramiyesi bin 655 lira 61 kuruşa çıkabilecek. Yıllık alınacak toplam ödeme ise 3 bin 311 liraya ulaşacak.

FORMÜL 4: Bir diğer formül ise 2 bayramda da asgari ücret tutarında ödeme yapılması. Bu formüle göre; emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramları'nda toplam 4 bin 253 lira 40 kuruş ikramiye ödenecek. Emeklilerin ikramiyesinde yıllık 2 bin 53 lira artış yaşanmış olacak ve Bayram başına ikramiye 2 bin 126 lira 70 kuruşa çıkacak.

Bankaların verdiği promosyon da emekli maaşına göre belirlenecek. İkramiyeler dul ve yetim maaşı alanlara ise hisseleri oranında ödenecek.

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