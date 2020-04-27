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Devletten annelere yardım eli! Tam 8000 TL'ye kadar ödeme alabilirsiniz!

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.04.2020 11:28 | Son Güncelleme

Çalışan annelerin ve çocuklarının daha rahat yaşaması için devlet pek çok sosyal hak veriyor. Genç nüfus ve kadın işçi istihdamını destekleyen devlet politikasının getirisi olarak çalışan annelere 8 bin TL'yi aşan sosyal yardımlar yapılıyor. Asgari ücret ile çalışan annelere belirlenen şartlara uygun olması halinde süt parası, iş görmezlik ödeneği ile doğum yardımı destekleri verilir.

Devletten annelere yardım eli! Tam 8000 TL'ye kadar ödeme alabilirsiniz!

Çalışan annelerin daha huzurlu bir şekilde iş hayatına dönebilmesi ve en azından çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için devlet destekli yardımlar ödenir. Sosyal Güvenlik Kurumuna sigortalı olarak bildirilen kadın çalışanların doğum yapması durumunda sosyal yardımlar için başvurmasının önü açılmıştır. Peki, bu sosyal yardımlardan kimler yararlanabilir? Şartları nelerdir? İşte devletten çalışan annelere özel olarak verilen sosyal yardımlara ilişkin detaylar...

SÜT PARASI YARDIMI

Süt parası olarak bilinen emzirme ödeneği 4A ve 4B sigortalılık statüsüne sahip çalışan annelere verilen sosyal bir haktır. Kamu görevlisi olarak çalışan 4C sigortalılık koluna mensup annelere süt parası ödemesi bağlı olduğu devlet kurumu üzerinden yapılmaktadır. Bu kişilere emzirme ödeneği verilmez. 2020 yılında 202 TL olarak belirlenen emzirme ödeneğinden yararlanmak için vatandaşların resmi başvuru yapması şartı ortadan kaldırılmıştır. 24 ay boyunca ödenen süt parası anneler adına oluşturulan PTT hesaplarına yatırılır.

Doğum tarihinden itibaren 5 yıl içinde süt parası ödemesi yapılır.
15 Mayıs 2015 tarihinden sonra doğumun canlı ve sağ olarak gerçekleşmesi gerekir.
Emzirme ödeneği T.C. vatandaşı ve çalışan annelere verilen bir destektir. Annenin çalışmaması ya da vefat etmesi durumunda babalara ödeme yapılmaktadır.
4A ve 4B sigortalılık kollarına mensup olan çalışan annelerin adına doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 120 günlük prim ödemesi yapılmalıdır.

DOĞUM PARASI YARDIMI

Doğum parası yardımı çalışma durumuna bakılmaksızın tüm T.C vatandaşı kadınlara doğum halinde verilir. Tek seferlik ve geri ödemesiz olarak yapılan yardım kapsamında annenin sahip olduğu çocuk sayısına göre ödeme yapılmaktadır.

Doğum yardımı alacak anne ya da babanın T.C vatandaşı veya mavi kart sahibi olması gerekir.
Doğum, 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra sağ olarak gerçekleşmelidir.
Çocuğun ilgili nüfus müdürlüklerinden Kimlik Paylaşım Sistemine kayıt ettirilmesinden sonra başvurular Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmetler Merkezleri üzerinden yapılmaktadır.
Annenin ilk bebeği için 300 TL, ikinci bebeği için 400 TL, üçüncü ve sonrasındaki bebeği için 600 TL doğum yardımı ödenir.
Annenin aynı anda birden fazla çocuk sahibi olması durumunda; ikiz bebeklerin ilki için 300 TL ve ikincisi için 400 TL olmak üzere toplam 700 TL; üçüz bebeklerin ilki için 300 TL, ikincisi için 400 TL ve üçüncüsü için 600 TL olmak üzere toplam 1300 TL yardım verilmektedir.

ANALIK HALİNDE GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ

Doğum öncesinde ve sonrasındaki istirahat sürelerinde sigortalı olması ve sigortalılık halinin işveren tarafından devam ettirilmesi gerekir.
İstirahat süresince kadın sigortalı iş yerinde çalışmamalıdır.
Doğum, yetkilendirilmiş sağlık kuruluşundan alınan rapor ile tescillenmelidir.
Doğumdan önceki 1 yıl içinde kadın sigortalıların adına en az 90 günlük sigorta priminin ödemesi şarttır.
İş göremezlik ödeneği kadın sigortalının doğum öncesinde çalışmasının sonucunda aldığı 3 aylık brüt maaşı üzerinden hesaplanır. Buna göre; 2020 yılında asgari ücret ile çalışan bir anne ilk doğumu için 7.324 TL iş göremezlik ödemesi alır.

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Anahtar Kelimeler:
çalışan anne, sosyal destek,

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