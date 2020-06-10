Devletten aylık 670 TL maaş desteği! Bu şartları sağlayanlar alabiliyor...

Yaşlılık ödeneği, 65 yaş maaşı… Çok farklı adlarla aransa da bu aylığın 65 yaşını tamamlamış bireylere maddi yardım gerçekleştirmek için ödenen bir aylık olduğu bilinmektedir. 2022 sayılı kanun ile bu kanun kapsamında çıkarılan yönetmelik uyarınca hak sahibi olan Türk vatandaşlarına yılda 12 ay ödeme yapılıyor. Devletin vermiş olduğu bu aylık, sağlık sigortası olmayan ve ekonomik yapısı Türkiye'deki şartlarda yaşamak için elverişli bulunmayan vatandaşlara sunulan bir destektir. Peki, yaşlılık maaşına kimler başvurabilir? 65 yaş aylığı başvurusu nasıl yapılır? Bu soruların cevapları hazırladığımız yazımızın ayrıntılarında sizleri bekliyor.

65 YAŞ AYLIĞINI KİMLER ALABİLİR?

Öncelikle, bu aylık 2022 sayılı kanun kapsamında bağlanan bir maaştır. 65 yaşını dolduran ve sosyal güvenlik kurumlarından herhangi bir geliri bulunmayan, muhtaç durumdaki kadın ve erkek bütün Türk vatandaşlarına ödenen 65 yaş aylığına kimlerin başvurabileceğine bir bakalım.

65 yaşını doldurmuş, kendisine nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, kamu ya da özel bir kurum tarafından bakımı üstlenilmemiş, 2828 sayılı kanun kapsamında harçlık almayan, sosyal güvenlik kurumlarından herhangi bir geliri ve aylığı bulunmayan, kendi isteğiyle prim ödemeyen, aynı hanede birlikte yaşama şartı olmaksızın kendisi ve eşi dikkate alınarak kişi başı aylık ortalama geliri 2020 yılı için asgari ücretin aylık net tutarının (2020 yılında 774,90-TL) 1/3’inden az olan Türk vatandaşları başvurabilir. Gerekli tüm incelemeler yapıldıktan sonra da aylığı almaya hak kazanır.