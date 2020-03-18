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Devletten çalışan annelere büyük fırsat! Çocukların kreş parasını karşılıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.03.2020 12:03 | Son Güncelleme

Çalışma hayatında kadının gücünü arttırmak için kadınlar için birçok sosyal imkan bulunur. Kadın istihdamına destek olmak için çalışan annelere de sosyal yardım niteliğinde destek sağlanır. Örneğin bebeklerin belirli bir yaşa gelmesinin ardından çalışan annelerin iş hayatına daha huzurlu dönebilmesi için bakıcı ve kreş desteği de sağlanıyor. Peki, bakıcı ve kreş yardımı nedir?

Devletten çalışan annelere büyük fırsat! Çocukların kreş parasını karşılıyor

Bakıcı ve kreş yardımı, doğum arasının ardından çalışma hayatına başlamak zorunda olan annelere devlet tarafından verilen destekler anlamında gelir. Hem bebeklerin hem de annelerin daha iyi şartlarda yaşamasını ve çalışmasını desteklemek amacıyla düşünülen yardım projesi ilk olarak seçilen pilot illerde başlatılmıştır. İzmir, Antalya ve Bursa’da başlatılan projenin başarı ile sonuçlanmasının ardından bakıcı ve kreş yardımı başta İstanbul ve Ankara olmak üzere diğer illere yayılmıştır.

Bakıcı ve Kreş Yardımı Nedir?

Bakıcı yardımı, 0-2 yaş aralığındaki bebeklerine bakmakla yükümlü olan annelerin çalışma hayatına katılmasına yardımcı olmak için yapılan sosyal bir düzenlemedir. Kreş yardımı ise; bebeklik döneminin sonlanmasıyla beraber oyun çağına gelen çocuklarının sosyalleşebilmesi adına okula başlamaları için verilen bir ödenektir. Genel itibariyle kreş yardımından; maddi durumu çocuğunu kreşe göndermeye elverişli olmayan anne ve babalar yararlanabilirler. Bakıcı ve kreş yardımından yararlanmak için her iki yardımında kendi içerisinde uyulması gereken şartları bulunuyor.

Bakıcı Yardımı Şartları Nelerdir?

  • Bakıcı talebinde bulunan aile ile bebeğe bakacak olan kişinin aynı ilde ikamet ediyor olması gerekir. Her iki tarafında bakıcı yardımı projesinin sürdürüldüğü illerde yaşıyor olması da önemlidir.
  • Hem bakıcının hem de aile fertlerinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması da aranılan şartlardan biridir.
  • Bakılacak bebeğin 0-2 yaş aralığında olması şarttır. (24. Ay dahil olmak üzere)
  • Annenin bir işyerinde SGK bünyesinde sigortalı olarak çalışıyor olması ve asgari ücretin brüt tutarının 2 katından az maaş alıyor olması lazımdır.
  • Çocuk bakıcısının 18 yaşından büyük olması ve bakılacak bebeğin anne ile babasının 3. Dereceden akrabası olmaması da mühimdir.
  • Çocuk bakıcısının kadın olması ve en az ilkokul mezunu olması da istenilen şartlar arasındadır.
  • Annenin bakıcı yardımı kapsamında başka bir aileye çocuk bakıcısı olarak beyan edilmemiş olması da önemli bir detaydır.

Kreş Yardımı Şartları Nelerdir?

  • Kreş yardımında ilk belgelenmesi istenilen konu; hem anne hem de babanın çalışmasıdır. Özellikle kreş yardımı için annenin SGK bünyesinde sigortalı olarak çalışıyor olması önemlidir.
  • Başvuruyu yapacak kişinin T.C. vatandaşı olması gerekir.
  • Kreş yardımı alacak kişinin; Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya illerinden bir tanesinde ikamet etme zorunluluğu bulunuyor.
  • Kreş yardımında etkili olan diğer faktörler ise; çocuğun yaşı ve sigortalı olarak çalışan annenin aldığı maaştır. Kreş yardımı öncelikli olarak düşük maaş alan ve çalışma süresinde çocuğa bakacak kimsenin olmadığı kişilere verilir. Devlet 0-5 yaş arası çocukların kreş masraflarını üstlenirken; 5 ve daha büyük yaşlardaki çocuklar için anaokulu desteği verilebilir.

Kreş ve Bakıcı Yardımı Başvuruları Nereye Yapılır?

Kreş yardımı için başvurusunu kişiler; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na iletebilirler. Ödemeler devlet tarafından yapılırken; işverenlerde ödeme ve vergilerden muaf tutulur.

Bakıcı yardımı başvuruları ise; Sosyal Güvenlik Kurumu’na yönlendirilir. Kişilerin ikamet ettiği bölgede SGK Müdürlükleri olmaması halinde; belgeler PTT kargo yoluyla ilgili kuruma gönderilir.


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