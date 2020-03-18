Devletten çalışan annelere büyük fırsat! Çocukların kreş parasını karşılıyor

Bakıcı ve kreş yardımı, doğum arasının ardından çalışma hayatına başlamak zorunda olan annelere devlet tarafından verilen destekler anlamında gelir. Hem bebeklerin hem de annelerin daha iyi şartlarda yaşamasını ve çalışmasını desteklemek amacıyla düşünülen yardım projesi ilk olarak seçilen pilot illerde başlatılmıştır. İzmir, Antalya ve Bursa’da başlatılan projenin başarı ile sonuçlanmasının ardından bakıcı ve kreş yardımı başta İstanbul ve Ankara olmak üzere diğer illere yayılmıştır.

Bakıcı ve Kreş Yardımı Nedir?

Bakıcı yardımı, 0-2 yaş aralığındaki bebeklerine bakmakla yükümlü olan annelerin çalışma hayatına katılmasına yardımcı olmak için yapılan sosyal bir düzenlemedir. Kreş yardımı ise; bebeklik döneminin sonlanmasıyla beraber oyun çağına gelen çocuklarının sosyalleşebilmesi adına okula başlamaları için verilen bir ödenektir. Genel itibariyle kreş yardımından; maddi durumu çocuğunu kreşe göndermeye elverişli olmayan anne ve babalar yararlanabilirler. Bakıcı ve kreş yardımından yararlanmak için her iki yardımında kendi içerisinde uyulması gereken şartları bulunuyor.