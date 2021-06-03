Devletten çocuk başına 600 TL destek ödemesi! Doğum parası başvurusu nasıl yapılır?

Yeni anne olan kadınlar devletten önemli bir müjde geldi. Yeni annelere genç nüfusun artışını desteklemek ve yeni doğan bebeklerin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çocuk parası verilecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen bu projenin detayları merak ediliyor. Peki doğum parası ne kadar?

DEVLETTEN ÇOCUK BAŞINA 600 TL! DOĞUM PARASI NEDİR, DOĞUM PARASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Çocuk sahibi olan vatandaşlara devlet aracılığıyla verilmekte olan yardımların sayısı her geçen gün artmakta. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üzerinden ödenen çocuk parası yardımı desteği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ilgili fonu aracılığıyla karşılanmaktadır. Bu sebeple doğum parası yardımından faydalanmak isteyenler vatandaşlar ilgili bakanlık tarafından belirlenmiş olan şartlara uygun olması gereklidir.

Tek seferlik olarak yapılan ve geri ödeme talep edilmeyen bir sosyal yardım olan doğum yardımı genellikle annelere yapılmakta ve annenin sahip olduğu çocuk sayısına göre belirlenmektedir.

DOĞUM YARDIMI ŞARTLARI NELERDİR?

Yeni anne olan vatandaşlara verilen ve halk arasında çocuk parası şeklinde bilinen doğum yardımı, Türk vatandaşlarına ve mavi kart sahiplerine verilmektedir. Anne ya da babanın ikisinin veya bir tanesinin Türk vatandaşı/mavi kart sahibi olması yeterli olmaktadır. Doğumun 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra canlı olarak gerçekleşmesi şarttır. Bu tarihten önce yapılan doğumlar için ödeme yapılmamaktadır. Doğum yardımından faydalanmak için doğum tarihinden itibaren 5 senelik süre verilmiştir. 5 yıllık sürenin dolması durumunda doğum yardımı hakkı düşmektedir.