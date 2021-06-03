FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Devletten çocuk başına 600 TL destek ödemesi! Doğum parası başvurusu nasıl yapılır?

Devletten çocuk başına 600 TL destek ödemesi! Doğum parası başvurusu nasıl yapılır?

03.06.2021 01:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devletten yeni anne olan kadınlar için önemli bir müjde geldi. Henüz yeni anne olan vatandaşlara doğum parası yardımı yapılacağı ifade edildi. Genç nüfusun artışını desteklemek ve yeni doğan bebeklerin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla verilen çocuk parası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen proje çerçevesinde ve annelerin çalışma durumuna bakılmaksızın verilecek. Peki doğum parası ne kadar? Doğum parası nedir ve başvurusu nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

Devletten çocuk başına 600 TL destek ödemesi! Doğum parası başvurusu nasıl yapılır?

Yeni anne olan kadınlar devletten önemli bir müjde geldi. Yeni annelere genç nüfusun artışını desteklemek ve yeni doğan bebeklerin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çocuk parası verilecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen bu projenin detayları merak ediliyor. Peki doğum parası ne kadar?

DEVLETTEN ÇOCUK BAŞINA 600 TL! DOĞUM PARASI NEDİR, DOĞUM PARASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Çocuk sahibi olan vatandaşlara devlet aracılığıyla verilmekte olan yardımların sayısı her geçen gün artmakta. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üzerinden ödenen çocuk parası yardımı desteği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ilgili fonu aracılığıyla karşılanmaktadır. Bu sebeple doğum parası yardımından faydalanmak isteyenler vatandaşlar ilgili bakanlık tarafından belirlenmiş olan şartlara uygun olması gereklidir.

Tek seferlik olarak yapılan ve geri ödeme talep edilmeyen bir sosyal yardım olan doğum yardımı genellikle annelere yapılmakta ve annenin sahip olduğu çocuk sayısına göre belirlenmektedir.

DOĞUM YARDIMI ŞARTLARI NELERDİR?

Yeni anne olan vatandaşlara verilen ve halk arasında çocuk parası şeklinde bilinen doğum yardımı, Türk vatandaşlarına ve mavi kart sahiplerine verilmektedir. Anne ya da babanın ikisinin veya bir tanesinin Türk vatandaşı/mavi kart sahibi olması yeterli olmaktadır. Doğumun 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra canlı olarak gerçekleşmesi şarttır. Bu tarihten önce yapılan doğumlar için ödeme yapılmamaktadır. Doğum yardımından faydalanmak için doğum tarihinden itibaren 5 senelik süre verilmiştir. 5 yıllık sürenin dolması durumunda doğum yardımı hakkı düşmektedir.

Çocuk parası başvurusu için canlı şekilde gerçekleşen doğumun sonrasında ilgili nüfus müdürlüğüne çocuğun kayıt ettirilmesi gereklidir. Kimlik Paylaşım Sisteminde kayıtlı olan çocuklar için başvurular Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmetler Merkezleri üzerinden yapılmaktadır. Kamu kurum veya kuruluşlarındaki personelin çalıştığı kuruma başvurması yeterli olmaktadır. Yurt dışında yaşamakta olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, başvurularını büyükelçilik ve konsolosluk üzerinden iletebilmekteler.

DOĞUM PARASI ÖDEMELERİ NEREDEN ALINIR, NE ZAMAN ALINIR?

Doğum parası ödemeleri ilgili kurumlar üzerinden yapılmış olan başvurunun olumlu olarak sonuçlanmasını takip eden ay yapılmaktadır. Tek seferlik şeklinde yapılan ödeme hak sahipleri tarafından PTT şubelerinden çekilmektedir. Özellikle annelerin adına yatırılan para, annenin Türk vatandaşı veya mavi kart sahibi olmaması durumunda babalara yapılmaktadır. Ayrıca annenin vefat etmesi durumunda da yine babalar üzerinden ödeme yapılmaktadır.

DOĞUM PARASI NE KADAR?

Doğum parası miktarını tamamen annenin sahip olduğu çocuk sayısı belirlemektedir. Buna göre; tekli doğumlarda birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL ile üçüncü ve sonraki çocuklar için ise 600 TL ödeme sağlanmaktadır. Çoğul gebeliklerde ise ikiz çocuklardan birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL olmak üzere toplamda 700 TL ve üçüz çocuklardan birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL ve üçüncü çocuk için 600 TL olmak üzere toplamda 1300 TL doğum parası ödemesi verilmektedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ateş ve ağrı varsa dikkat! Mideye karışan dışkılar deriden çıkıyorAteş ve ağrı varsa dikkat! Mideye karışan dışkılar deriden çıkıyor
2 Haziran Şans Topu çekilişi sonuçları2 Haziran Şans Topu çekilişi sonuçları
Araç sahipleri için önemli karar!Araç sahipleri için önemli karar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

2 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

2 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Bakan Koca: 7 Haziran'dan itibaren tüm öğretmenler aşı olabilecek

Bakan Koca: 7 Haziran'dan itibaren tüm öğretmenler aşı olabilecek

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan faiz mesajı

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan faiz mesajı

Spikerliği bıraktı hayvancılığa başladı!

Spikerliği bıraktı hayvancılığa başladı!

Dünyada turist sayısı yüzde 83 azaldı

Dünyada turist sayısı yüzde 83 azaldı

İşini kaybedene devletten maaş desteği! İşte şartlar

İşini kaybedene devletten maaş desteği! İşte şartlar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Türkiye'de örneği yok: Talep yağıyor!

Türkiye'de örneği yok: Talep yağıyor!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Araç sayısı yüzde 155,1 arttı

Araç sayısı yüzde 155,1 arttı

Nefes kredisi başvuruları 1 Haziran'da başlıyor!

Nefes kredisi başvuruları 1 Haziran'da başlıyor!

Sendikalar maaş talebini açıkladı

Sendikalar maaş talebini açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.