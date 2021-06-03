Devletten çocuk başına 600 TL destek ödemesi! Doğum parası başvurusu nasıl yapılır?

Yeni anne olan kadınlar devletten önemli bir müjde geldi. Yeni annelere genç nüfusun artışını desteklemek ve yeni doğan bebeklerin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çocuk parası verilecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen bu projenin detayları merak ediliyor. Peki doğum parası ne kadar?
Çocuk sahibi olan vatandaşlara devlet aracılığıyla verilmekte olan yardımların sayısı her geçen gün artmakta. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üzerinden ödenen çocuk parası yardımı desteği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ilgili fonu aracılığıyla karşılanmaktadır. Bu sebeple doğum parası yardımından faydalanmak isteyenler vatandaşlar ilgili bakanlık tarafından belirlenmiş olan şartlara uygun olması gereklidir.
Tek seferlik olarak yapılan ve geri ödeme talep edilmeyen bir sosyal yardım olan doğum yardımı genellikle annelere yapılmakta ve annenin sahip olduğu çocuk sayısına göre belirlenmektedir.
Yeni anne olan vatandaşlara verilen ve halk arasında çocuk parası şeklinde bilinen doğum yardımı, Türk vatandaşlarına ve mavi kart sahiplerine verilmektedir. Anne ya da babanın ikisinin veya bir tanesinin Türk vatandaşı/mavi kart sahibi olması yeterli olmaktadır. Doğumun 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra canlı olarak gerçekleşmesi şarttır. Bu tarihten önce yapılan doğumlar için ödeme yapılmamaktadır. Doğum yardımından faydalanmak için doğum tarihinden itibaren 5 senelik süre verilmiştir. 5 yıllık sürenin dolması durumunda doğum yardımı hakkı düşmektedir.
Çocuk parası başvurusu için canlı şekilde gerçekleşen doğumun sonrasında ilgili nüfus müdürlüğüne çocuğun kayıt ettirilmesi gereklidir. Kimlik Paylaşım Sisteminde kayıtlı olan çocuklar için başvurular Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmetler Merkezleri üzerinden yapılmaktadır. Kamu kurum veya kuruluşlarındaki personelin çalıştığı kuruma başvurması yeterli olmaktadır. Yurt dışında yaşamakta olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, başvurularını büyükelçilik ve konsolosluk üzerinden iletebilmekteler.
Doğum parası ödemeleri ilgili kurumlar üzerinden yapılmış olan başvurunun olumlu olarak sonuçlanmasını takip eden ay yapılmaktadır. Tek seferlik şeklinde yapılan ödeme hak sahipleri tarafından PTT şubelerinden çekilmektedir. Özellikle annelerin adına yatırılan para, annenin Türk vatandaşı veya mavi kart sahibi olmaması durumunda babalara yapılmaktadır. Ayrıca annenin vefat etmesi durumunda da yine babalar üzerinden ödeme yapılmaktadır.
Doğum parası miktarını tamamen annenin sahip olduğu çocuk sayısı belirlemektedir. Buna göre; tekli doğumlarda birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL ile üçüncü ve sonraki çocuklar için ise 600 TL ödeme sağlanmaktadır. Çoğul gebeliklerde ise ikiz çocuklardan birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL olmak üzere toplamda 700 TL ve üçüz çocuklardan birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL ve üçüncü çocuk için 600 TL olmak üzere toplamda 1300 TL doğum parası ödemesi verilmektedir.
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