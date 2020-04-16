FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Devletten girişimcilere dev destek! 370 bin TL'ye varan teşvikler...

Devletten girişimcilere dev destek! 370 bin TL'ye varan teşvikler...

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.04.2020 18:06 | Son Güncelleme

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), teşvik ve hibe imkanı ile işletmeleri destekliyor. Yeni bir iş kurmak isteyen ya da mevcut işletmelerini geliştirmek isteyen girişimciler KOSGEB'in kapısını çalıyor. Girişimciler KOSGEB teşviklerinin şartlarını araştırmayı sürdürüyor. Sıfır faiz ve hibe imkanı ile KOSGEB, girişimcilerin yüzünü gülümsetiyor

Devletten girişimcilere dev destek! 370 bin TL'ye varan teşvikler...

KOSGEB veri tabanına kayıtlı olan KOBİ'ler için kurumun destekleri son sürat devam ediyor. İşletmenin KOSGEB tarafından desteklenen sektörler içinde bulunması ve işletme sahibinin belirlenen şartları yerine getirmesi gerekiyor. Peki, KOSGEB destekleri nelerdir? KOSGEB teşvik ve hibeleri nelerdir? Şartları nelerdir? KOSGEB destekleri nasıl alınır?

KOSGEB DESTEKLERİ NELERDİR?

KOSGEB tarafından belirlenen şartları yerine getiren ve KOBİ olarak tanımlanan işletmelerin yararlanabilmesi için destek paketleri hizmete sunulmuştur.

  • Girişimcilik Destekleri: Geleneksel Girişimci Destek Programı, İleri Girişimci Destek Programı, İş Planı Ödülü Destek Programı, Girişimcilik Destek Programı
    -AR-GE, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri: AR-GE ve İnovasyon Destek Programı, Endüstriyel Uygulama Destek Programı, KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı (KOBİ TEKNOYATIRIM), Stratejik Ürün Destek Programı
  • İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri: İşletme Geliştirme Destek Programı, İş Birliği Destek Programı, KOBİ Gelişim Destek Programı (KOBİGEL), Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı, Yurtdışı Pazar Destek Programı, Tematik Proje Destek Programı, Genel Destek Programı
  • KOBİ Finansman Destekleri: KOBİ Finansman Destek Programı, Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programı
    -Laboratuvar Hizmetleri: KOSGEB Laboratuvar Hizmetleri

İLERİ GİRİŞİMCİ DESTEK PROGRAMININ KAPSAMI NEDİR?

İleri Girişimci Destek Programı, ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda yüksek teknoloji ile faaliyet gösteren sektörlerde girişimcileri teşvik etmek amacı taşımaktadır. Bu işletmelerin sayısını ve hayatta kalma oranını arttırmak için 370 bin TL'ye varan maddi destekler sunulur.

Kuruluş desteği kapsamında gerçek kişi statüsündeki işletmelere 5 bin TL; sermaye şirketi statüsündekiler için ise 10 bin TL destek sağlanır.

Performans desteği kapsamında program başlangıç tarihinden itibaren birinci ve ikinci performans dönemleri olmak üzere belirlenen sürelerde geri ödemesiz olarak destek verilir.

  • Birinci performans döneminde; 180-539 gün 5 bin TL, 540-1079 gün 10 bin TL, 1080 ve üstü günlerde ise 20 bin TL,

  • İkinci performans döneminde; 360-1079 gün 5 bin TL, 1080-1439 gün 15 bin TL, 1440 ve üstü gün ise 20 bin TL destek verilir.
    Makine, teçhizat ve yazılım desteği kapsamında birinci yılın sonuna kadar geri ödemesiz destek sağlanır.

  • Düşük orta-düşük teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 100 bin TL,
    -Orta-yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 200 bin TL,
  • Yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 300 bin TL destek sağlanır.

KOSGEB DESTEKLERİ NASIL ALINIR?

KOSGEB destekleri için vatandaşların işletmelerini veri tabanına kayıt ettirmesi ve üye olması gerekir. Daha önceden sisteme üyeliği bulunan kişilerin giriş işlemlerini tamamladıktan sonra KOSGEB KOBİ beyannamesini doldurması şarttır. Kişiler kendilerine uygun olan destek paketleri için online olarak başvurularını iletebilirler.

KOSGEB DESTEKLERİNİN ŞARTLARI NELERDİR?

KOSGEB tarafından desteklere yapılacak başvurularda gerekli olan şartlar belirlenmiştir.

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 18 yaşından büyük olması istenir.
  • KOSGEB aracılığıyla verilen girişimcilik eğitimlerine katılmış olmak ve bu eğitim sürecini başarılı ile sonuçlandırmak. Eğitim sürecini başarı ile sonuçlandıran vatandaşlar için verilen sertifika ile başvurularını iletmesi gerekir.
  • KOSGEB veri tabanına işletmenin kayıtlı olması ve işletme sahibi tarafından beyannamenin doldurulması şarttır.
  • İŞGEM bünyesinde yer alan girişimcilerden 1 yıl içerisinde işletmesini yasal olarak açması beklenir.
    GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Keşke arkadaş satılan bir yer olsa''Keşke arkadaş satılan bir yer olsa'
Ticaret Bakanlığından 'internet alışverişi' uyarısı Ticaret Bakanlığından 'internet alışverişi' uyarısı
Kimse bilmiyor ama SGK'dan çift maaş almak mümkün!Kimse bilmiyor ama SGK'dan çift maaş almak mümkün!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
KOSGEB, destek,

En Çok Okunan Haberler

11 belediye başkanından ortak 'sokağa çıkma yasağı' çağrısı!

11 belediye başkanından ortak 'sokağa çıkma yasağı' çağrısı!

Alaattin Çakıcı'nın tahliye sonrası ilk görüntüsü!

Alaattin Çakıcı'nın tahliye sonrası ilk görüntüsü!

Bankalar koronavirüs desteklerini açıklıyor! Ödemeler ertelenecek...

Bankalar koronavirüs desteklerini açıklıyor! Ödemeler ertelenecek...

Milyonların beklediği hizmet!

Milyonların beklediği hizmet!

Karantina döneminde devletten 25 bin TL'ye varan destekler! İşte tüm destek paketleri...

Karantina döneminde devletten 25 bin TL'ye varan destekler! İşte tüm destek paketleri...

Büyük indirim geliyor!

Büyük indirim geliyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Vatandaşlara erzak desteği!

Vatandaşlara erzak desteği!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

5000 TL maaşlı İŞKUR iş ilanları yayınlandı!

5000 TL maaşlı İŞKUR iş ilanları yayınlandı!

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alman şirketler Türkiye’deki yatırımları azaltmayı planlıyor

Alman şirketler Türkiye’deki yatırımları azaltmayı planlıyor

Çalışan anneye devletten büyük destek! Toplamda 8 bin TL'nin üzerinde...

Çalışan anneye devletten büyük destek! Toplamda 8 bin TL'nin üzerinde...

Hafta sonu pazarları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında cuma ve pazartesi kurulacak

Semt pazarlarıyla ilgili önemli değişiklik

Ticaret Bakanlığından 'internet alışverişi' uyarısı

Ticaret Bakanlığından 'internet alışverişi' uyarısı

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları yine 5 milyonu aştı

ABD'de 5,2 milyon işsiz daha

Motorinde 21 kuruş indirim

Motorinde 21 kuruş indirim

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.