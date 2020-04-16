Devletten girişimcilere dev destek! 370 bin TL'ye varan teşvikler...

KOSGEB veri tabanına kayıtlı olan KOBİ'ler için kurumun destekleri son sürat devam ediyor. İşletmenin KOSGEB tarafından desteklenen sektörler içinde bulunması ve işletme sahibinin belirlenen şartları yerine getirmesi gerekiyor. Peki, KOSGEB destekleri nelerdir? KOSGEB teşvik ve hibeleri nelerdir? Şartları nelerdir? KOSGEB destekleri nasıl alınır?

KOSGEB DESTEKLERİ NELERDİR?

KOSGEB tarafından belirlenen şartları yerine getiren ve KOBİ olarak tanımlanan işletmelerin yararlanabilmesi için destek paketleri hizmete sunulmuştur.

Girişimcilik Destekleri: Geleneksel Girişimci Destek Programı, İleri Girişimci Destek Programı, İş Planı Ödülü Destek Programı, Girişimcilik Destek Programı

-AR-GE, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri: AR-GE ve İnovasyon Destek Programı, Endüstriyel Uygulama Destek Programı, KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı (KOBİ TEKNOYATIRIM), Stratejik Ürün Destek Programı

-AR-GE, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri: AR-GE ve İnovasyon Destek Programı, Endüstriyel Uygulama Destek Programı, KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı (KOBİ TEKNOYATIRIM), Stratejik Ürün Destek Programı İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri: İşletme Geliştirme Destek Programı, İş Birliği Destek Programı, KOBİ Gelişim Destek Programı (KOBİGEL), Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı, Yurtdışı Pazar Destek Programı, Tematik Proje Destek Programı, Genel Destek Programı

KOBİ Finansman Destekleri: KOBİ Finansman Destek Programı, Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programı

-Laboratuvar Hizmetleri: KOSGEB Laboratuvar Hizmetleri

İLERİ GİRİŞİMCİ DESTEK PROGRAMININ KAPSAMI NEDİR?

İleri Girişimci Destek Programı, ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda yüksek teknoloji ile faaliyet gösteren sektörlerde girişimcileri teşvik etmek amacı taşımaktadır. Bu işletmelerin sayısını ve hayatta kalma oranını arttırmak için 370 bin TL'ye varan maddi destekler sunulur.

Kuruluş desteği kapsamında gerçek kişi statüsündeki işletmelere 5 bin TL; sermaye şirketi statüsündekiler için ise 10 bin TL destek sağlanır.

Performans desteği kapsamında program başlangıç tarihinden itibaren birinci ve ikinci performans dönemleri olmak üzere belirlenen sürelerde geri ödemesiz olarak destek verilir.