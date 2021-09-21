Devletten yaşlıya 2625 TL! O destekler tek tek sıralandı

Halen 65 yaş üstü muhtaçlara 828,21 Türk lirası ödeme yapılıyor.

Bu ödemede kişinin eşinin ve kendisinin gelirine bakılır. İkisinin toplam gelirleri bin 705 Türk lirasının altında bulunuyorsa maaş bağlanıyor.

Evde bakım desteği için aylık ödeme bin 797 Türk lirasıdır.

Evde bakım desteği için yüzde 50 ve üstünde engelli raporu isteniyor. Maaş yaşlıya değil, kendisine bakan yakınına ödeniyor. Hane içinde kişi başı gelirin bin 705 Türk lirasının altında bulunması gerekiyor.

Devlet, engelli veya çok yaşlı olduğundan dolayı bakıma muhtaç kişilere evde sağlık hizmeti de veriyor.

65 yaş ve üzerindekiler şehir içi toplu taşımalardan ücretsiz faydalanıyor.

Emekli ve yaşlılar, sağlık durumları sebebiyle PTT ya da bankalardan maaş çekemiyorsa evde ödeme yapılıyor.

Devlet, bakıma muhtaç olan, 'yoksul' yaşlıların huzurevi ve bakım evlerinde ücretsiz bakılmasını sağlıyor.



