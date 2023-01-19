FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Devredilecek... Martı ile İBB el sıkıştı! Yüzde 20 indirim

Devredilecek... Martı ile İBB el sıkıştı! Yüzde 20 indirim

19.01.2023 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kent kaldırımlarında yer kapladığı için birçok belediye tarafından toplatma kararı alınan scooter'lar için yeni bir karar alındı. Bu kapsamda yüksek kullanım kaynaklı Martı birikmesi olan, öncelikle 100, ardından da 500 adet İBB'nin belirleyeceği noktada ‘Scooter ve Bisiklet Park Yeri’ inşa edip İBB'ye hibe edecek. İBB'nin 'Scooter ve Bisiklet Park Yeri' projesine destek vermek için bu alanlara park edilen Martı yolculuklarında yüzde 20 indirim uygulayacak.

Devredilecek... Martı ile İBB el sıkıştı! Yüzde 20 indirim

Martı, kent yaşamına adaptasyonunu en üst seviyeye taşımak adına, yetkili kurum olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yöneticileriyle uzun süredir devam eden görüşmelerinin çıktılarını kamuoyu ile paylaştı. Martı'dan yapılan açıklamada, Martı'nın, İBB Ulaşım Dairesi Başkanı Utku Cihan'la 2 aydır planladığı projenin erken açıklanması kararı alındığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul'da ulaşımın vazgeçilmez unsuru haline gelmiş olan ve trafik başta olmak üzere pek çok soruna çözüm üreten Martıların kent hayatına adaptasyonu, Karayolları Trafik Kanunu ve Belediye Gelirleri Kanunu'nun ilgili maddeleri tarafından Türkiye'nin tamamı için belirlenmiştir. Scooter'lar doğası gereği ve kanunlara göre, işgaliyesini belediyeye ödemek kaydıyla serbest dolaşım hakkına sahiptir ve belediyeler tarafından resmi olarak kapatılmamış tüm alanlara özgürce park edebilir.

Martı_Lansman_ticom

İBB'YE DEVREDİLECEK

Görüşmelerimiz sonucunda Martı; yüksek kullanım kaynaklı Martı birikmesi olan, öncelikle 100, ardından da 500 adet İBB'nin belirleyeceği noktada ‘Scooter ve Bisiklet Park Yeri’ inşa edip İBB'ye hibe edecek, İBB'nin ‘Scooter ve Bisiklet Park Yeri’ projesine destek vermek için bu alanlara park edilen Martı yolculuklarında yüzde 20 indirim uygulayacak, 1,5 metreden dar kaldırımların haritasının çıkartılıp parklamanın bu bölgelerde kapatılması için ilgili belediyelere destek vermeye devam edecek, Martıların daha rahat kullanılabilmesi için belediyelerin, bisiklet ve yaya yollarının arttırılması ve kaldırımların genişletilmesi adına atacağı tüm adımları destekleyecektir. Şehirlerimizin sessiz, kaldırımlarımızın geniş, araçlarımızın paylaşımlı olacağı ulaşım devrimini tamamlayana kadar Martı, mücadelesine tüm kamu kurumları ile iş birliği halinde devam edecektir."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ne altın ne dolar! Uzman isim en güvenli liman diyerek duyurduNe altın ne dolar! Uzman isim en güvenli liman diyerek duyurdu
Araç sahipleri endişeli! 6 haftanın zirvesinde...Araç sahipleri endişeli! 6 haftanın zirvesinde...
Ne kadar emekli maaşı alırım? SGK 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplamaNe kadar emekli maaşı alırım? SGK 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama
Anahtar Kelimeler:
scooter martı

En Çok Okunan Haberler

Ortaylı o dönemi anlattı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor, çıplak görünmekten...

Ortaylı o dönemi anlattı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor, çıplak görünmekten...

Emekli maaşı EYT için netleşti! Yüzde 60'ı...

Emekli maaşı EYT için netleşti! Yüzde 60'ı...

Gece saatlerinde dehşet! Lüks cipe kurşun yağdırdılar

Gece saatlerinde dehşet! Lüks cipe kurşun yağdırdılar

Orta gelirliye konut kampanyasında yeni gelişme! Artık hepsi yararlanabilecek

Orta gelirliye konut kampanyasında yeni gelişme! Artık hepsi yararlanabilecek

Milyonlarca memur bu haberi bekliyordu! Tarih netleşti

Milyonlarca memur bu haberi bekliyordu! Tarih netleşti

Merkez Bankası saat 14'te duyuracak!

Merkez Bankası saat 14'te duyuracak!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Kokusuyla dikkat çekmek isteyen beyler buraya! Sizin için en iyi erkek parfümlerini seçtik

Kokusuyla dikkat çekmek isteyen beyler buraya! Sizin için en iyi erkek parfümlerini seçtik

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.