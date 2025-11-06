Dijital banka nedir, klasik bankalardan farkı nedir?

Dünya genelinde ve Türkiye’de teknolojik gelişmelerin etkilenmediği bir alan neredeyse kalmamıştır. Bankacılık da gelişen teknolojiden yararlanarak bugün geldiği noktaya ulaşmıştır ve geliştirilmeye de devam etmektedir. Bankalar kendi aralarında merkez bankaları, kalkınma bankaları, yatırım bankaları ve mevduat bankaları gibi türlere sahiptir. Ancak yeni çağda bir diğer yeni nesil bankacılık sistemi de dijital bankacılık olmuştur. Dijital bankacılık da bugün birçok kullanıcıya sahiptir ve kullanımı da oldukça kolay ve hızlıdır.
Dijital banka ya da dijital bankacılık, çevrim içi bankacılığını ve telefon bankacılığın daha üst seviyesinde olan daha gelişmiş versiyonları olarak açıklanmaktadır. Bankacılık ürünlerini sunmak, çeşitli işlemlerin kolay ve hızlı bir şekilde yapılabilmesini sağlamak dijital bankacılığını başat hedeflerinden bazılarıdır.
Geleneksel olan klasik bankacılık sistemine göre online bankacılık çok daha hızlı ve pratik bir hizmet sunmaktadır. Bankada hesabı olan herkes istediği takdirde online bankacılık sisteminden yararlanarak dijital banka kullanabilir.
Yeni nesil bankacılık olarak da anılan dijital bankacılık tüm banka işlemlerinin internet üzerinden dijital platformlar üzerinden yapılabilmesini sağlamaktadır. Dijital banka, yeni nesil bankacılık uygulamalarındandır ve bu şekilde açılan hesaplar da dijital hesap olarak adlandırılır. İnternette yapılan işlemler için siber güvenlik önlemlerine dikkat edilmesi gerektiği için dijital hesap açarken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Örnek olarak:
Dijital banka hesabı açabilmek için birkaç adımlık süreci tamamlamak yeterli olacaktır. Genel olarak tüm bankalarda ortak şekilde seyreden adımlar şunlardır:
Birçok avantajı ve özelliği bulunan dijital banka hesapları klasik banka hesaplarından birçok farklılık göstermektedir. Dijital banka özelliklerinden bazıları ve klasik bankalardan farkları şunlardır: