Dijital banka nedir, klasik bankalardan farkı nedir?

Günümüzde teknolojinin gün geçtikçe daha da gelişmesi sonucunda internetin günlük hayatın her alanında kullanılır hale gelmesi birçok yeniliği de beraberinde getirmiştir. Uzun zamandır resmi işlemlerden alışverişlere bankacılık işlemlerinden ödemelere neredeyse her şey internet üzerinden uygulamalar ya da platformlar aracılığı ile yapılabilmektedir.

Dünya genelinde ve Türkiye’de teknolojik gelişmelerin etkilenmediği bir alan neredeyse kalmamıştır. Bankacılık da gelişen teknolojiden yararlanarak bugün geldiği noktaya ulaşmıştır ve geliştirilmeye de devam etmektedir. Bankalar kendi aralarında merkez bankaları, kalkınma bankaları, yatırım bankaları ve mevduat bankaları gibi türlere sahiptir. Ancak yeni çağda bir diğer yeni nesil bankacılık sistemi de dijital bankacılık olmuştur. Dijital bankacılık da bugün birçok kullanıcıya sahiptir ve kullanımı da oldukça kolay ve hızlıdır.

Dijital banka nedir?

Dijital banka ya da dijital bankacılık, çevrim içi bankacılığını ve telefon bankacılığın daha üst seviyesinde olan daha gelişmiş versiyonları olarak açıklanmaktadır. Bankacılık ürünlerini sunmak, çeşitli işlemlerin kolay ve hızlı bir şekilde yapılabilmesini sağlamak dijital bankacılığını başat hedeflerinden bazılarıdır.
Geleneksel olan klasik bankacılık sistemine göre online bankacılık çok daha hızlı ve pratik bir hizmet sunmaktadır. Bankada hesabı olan herkes istediği takdirde online bankacılık sisteminden yararlanarak dijital banka kullanabilir.

Yeni nesil bankacılık olarak da anılan dijital bankacılık tüm banka işlemlerinin internet üzerinden dijital platformlar üzerinden yapılabilmesini sağlamaktadır. Dijital banka, yeni nesil bankacılık uygulamalarındandır ve bu şekilde açılan hesaplar da dijital hesap olarak adlandırılır. İnternette yapılan işlemler için siber güvenlik önlemlerine dikkat edilmesi gerektiği için dijital hesap açarken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Örnek olarak:

  • Banka seçimine dikkat edilmelidir.
  • Güvenlik ve veri gizliliği için dijital ortamda yeterince önlem alınması gerekir. İki faktörlü kimlik doğrulaması gibi önlemlerle güvenlik sağlanmalıdır.
  • Dijital bankanın masraf ve komisyon oranları iyice araştırılmalıdır.
  • Bankalar tarafından sunulan ek hizmetler araştırılmalı ve iyi değerlendirilmelidir.

Dijital banka hesabı açabilmek için birkaç adımlık süreci tamamlamak yeterli olacaktır. Genel olarak tüm bankalarda ortak şekilde seyreden adımlar şunlardır:

  • Kişi ya da kurum dijital banka hesabı açarken kimlik bilgileri ve iletişim bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak girmelidir.
  • Kullanıcı sözleşmesi detaylıca okunmalı ve imzalanmalıdır.
  • Gerektiği takdirde video kimlik doğrulaması yapılır. Ekranda verilen yönlendirmelere göre kimlik doğrulaması gerçekleştikten sonra hesap kullanıma hazır olur.

Dijital bankanın klasik bankalardan farkı nedir?

Birçok avantajı ve özelliği bulunan dijital banka hesapları klasik banka hesaplarından birçok farklılık göstermektedir. Dijital banka özelliklerinden bazıları ve klasik bankalardan farkları şunlardır:

  • Dijital banka hesapları genel olarak düşük işlem ücretleri içerir.
  • Dijital banka hesabı hızlı ve kolay bir biçimde işlem yapmayı sağlar.
  • Fiziksel olarak şubeye gitme gereksinimi olmaz.
  • Online olarak kullanılabilir.
  • Yedi gün yirmi dört saat boyunca işlem yapılabilir.
  • Şifreleme, iki faktörlü doğrulama gibi gelişmiş güvenlik önlemleri ile veri gizliliği sağlanır.
  • Hem mobil cihazlardan hem de masa üstü cihazlardan erişim sağlanabilir.
  • Dijital banka hesapları ile bilgilere tüm detayları ile her an giriş yapılarak ulaşılabilir ve hesap hareketleri anında görüntülenerek takip edilebilir.
  • Dijital bankalara sadece internet aracılığı ile ulaşılır.
  • Anlık ve hızlı olarak işlem yapmayı sağlar.
  • İşlem ücretleri ya çok düşük olur ya da hiç ücret alınmaz.
  • Müşteri hizmetleri ile chat ya da e-mail aracılığı ile iletişime geçilir.
