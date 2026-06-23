Dijital ekonomide Türk devletlerinden ortak hamle

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkeler arasında imzalanan dijital ekonomi ortaklık anlaşmasıyla, e-ticaret, dijital hizmetler ve sınır ötesi veri odaklı ekonomik faaliyetlerin önündeki engellerin kaldırılması ve bu alanlardaki işlemlerin daha kolay hale getirilmesi amaçlanıyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "TDT'ye Üye Devletlerin Hükümetleri Arasında Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"un Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirildi. Türkiye'nin Azerbaycan ve Özbekistan'ın ardından anlaşmanın iç onay sürecini tamamlayan üçüncü ülke olduğu belirtilirken, Kırgızistan ve Kazakistan'ın da gerekli onay süreçlerini tamamlamasının ardından anlaşmanın yürürlüğe gireceği ifade edildi.

Anlaşmanın detaylarına ilişkin değerlendirmelere de yer verilen açıklamada, "Anlaşma ile TDT üyeleri arasında e-ticaretin, dijital hizmetlerin ve sınır ötesi veri temelli ekonomik faaliyetlerin önündeki engellerin giderilerek bu faaliyetlerin kolaylaştırılması ve ortak kuralların benimsenmesi, böylelikle dijital ekonomide entegre ve öngörülebilir bir işbirliği zemini oluşturulması sağlanacak." denildi.

ANLAŞMA KAPSAMI GENİŞ TUTULDU

Bakanlık açıklamasında, Türk dünyasında ticari ve teknolojik entegrasyonun güçlendirilmesinin hedeflendiği vurgulanırken, işletmelerin dijital pazarlara erişimini kolaylaştıracak yenilikçi teknolojilerin kullanımının teşvik edilmesi ve bölgesel rekabet gücünün artırılmasının da amaçlandığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Anlaşmada, 'ödeme ve para transferlerine engel getirilmemesi, kağıtsız ticaret, elektronik işlem çerçevesinin kurulması, lojistik, elektronik faturalandırma, hızlı teslimat hizmetleri, elektronik ödemeler, milli tedarikçi veri tabanı, elektronik imza, ticari elektronik mesajlar, çevrim içi tüketicinin korunması, kişisel verilerin korunması, küçük ve orta ölçekli işletmeler alanında işbirliği, mali ve teknolojik alanlarda işbirliği, siber güvenlik işbirliği ve rekabet politikası alanında işbirliği' konularında detaylı hükümler ele alınmış bulunuyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle, 6 Kasım 2024'te Bişkek'te gerçekleştirilen TDT'nin 11. Zirvesi'nde imzalanan anlaşmayla Türk devletlerinin birbirlerine daha fazla yakınlaşmaları ve ortak değerleri çerçevesinde dijital ticaret kuralları konusunda küresel arayışlara örnek olarak katkı sağlamaları da mümkün kılınmıştır. Türk dünyasına hayırlı olması dileğiyle."

Kaynak: AA