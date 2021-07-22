Dikkat! 28 Ekim'e kadar... KOBİ'lere yeni destek!

KOBİ'lere yeni destek için düğmeye basıldı. TÜBİTAK, hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projelerini desteklemek için harekete geçti.
1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri İçin KOBİ Destekleme Çağrıları açıldı. 1707 Sipariş Ar-Ge-i 2021 çağrısı ile müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ'ler tarafından Ar-Ge yolu ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi ve bu çıktıların ihracata katkı sağlaması hedefleniyor.
1707 Sipariş Ar-Ge-b çağrısı ile de müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, BİGG (Bireysel Genç Girişim) desteği almış olan girişimci KOBİ'ler tarafından Ar-Ge yolu ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi amaçlanıyor.
Çağrıya bir müşteri kuruluş ve en az bir tedarikçi kuruluşun ortak başvuru yapması ve tedarikçi kuruluşun KOBİ ölçeğinde olması şartı bulunuyor. Başvurular https://eteydeb. tubitak.gov.tr internet adresinden online gönderilebiliyor. Proje bütçesinin en fazla 2.5 milyon lira olması gerekiyor.
Sipariş Ar-Ge çağrılarında, müşteri kuruluşun yönetim, kalite, test, validasyon, ürünün sahada doğrulanması gibi faaliyetlerini yapan yalnızca 1 proje personelinin giderleri desteklenecek.
Sipariş Ar-Ge 2021- 2 çağrısı kapsamındaki projeler için; müşteri kuruluş dönemsel olarak gerçekleşen proje giderlerinin yüzde 40'ını tedarikçi kuruluşa ödeyecek, TÜBİTAK giderleri değerlendirdikten sonra 'kabul edilen harcama tutarının' yüzde 40'ını tedarikçi kuruluşa hibe destek olarak verecek. Sipariş Ar-Ge-i ve Sipariş Ar-Ge-b çağrıları kapsamındaki projelerde TÜBİTAK desteği yüzde 50 olacak.
Kuruluş bazlı ön kayıt son tarihi: 15 Ekim, saat: 17.30
Proje başvurularının PRODİS üzerinden alınması: 16 Ağustos
Çağrı kapanış tarihi: 28 Ekim, saat 23.59
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