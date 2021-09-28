Dikkat! Son günler: 36 taksitle emekli olmak mümkün!

Pandemi döneminde çıkarılan yapılandırma yasası ile pek çok kişi kamuya olan borçlarından kurtulurken, yaşı doldurduğu halde prim borcu nedeniyle emekli olamayan pek çok kişi de emeklilik hayallerine kavuştu. Son günlerin kaldığı yapılandırma başvurusuna sizler de başvurarak ister peşin isterseniz de 36 aya kadar taksitle ödeme yaparak emekli olabilirsiniz. Üstelik yapılan anlaşmadan faydalanarak kamu bankalarından kredi de çekebilirsiniz.

YAPILANDIRMA İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Kamuya olan borçlarını yıllardır ödeyemeyenler için yapılandırma yasası çıkarıldı. Bu yasadan prim borçları nedeniyle emekli olamayanlar da yararlanma imkanı buldu. Uzatılan yapılandırma başvurusu için son tarih ise 30 Eylül. Siz de bu fırsattan yararlanmak için başvurunuzu son güne bırakmayın.

36 TAKSİTLE EMEKLİLİK

Bağ-Kurlular geçmiş dönem borçlarını ya da dondurulan günlerini hesaplatarak yapılandırma ile ihya edebilir. Yapılandırmaya başvururken nakit sıkıntısı çekenler için hükümet, kamu bankalarıyla anlaşmaya vardı. SGK’dan alacağınız “emekli olabilir” yazısının ardından Ziraat Bankası, Halk bankası veya Vakıfbank’a başvurunuzu yaparak kredi çekerek emekli olabilirsiniz. Kredi çektikten 13 gün sonra emekli maaşınız bağlanacak. Kredi borcunuz ise emekli maaşınızdan kesilecek. Böylece hem cebinizdeki para size kalacak, hem de emeklilik hayaliniz gerçekleşecek. Peşin ödeme tarihinin son günü olan 1 Kasım’a kadar saymış olduğumuz bankalardan aylık 1,55 faiz ile 36 ay vade kullanabilecek. Bu destekten yararlanmak isteyenlerin yapılandırma başvurusu için son tarih olan 30 Eylül’e kadar sosyal güvenlik il merkez müdürlüklerine başvuruda bulunmaları gerekiyor.

YAPILANDIRMADAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Bağ-Kur prim borcu olup ödemesi durumunda 4/A’dan yaşlılık aylığı bağlanacak sigortalılar,

Hizmet borçlanması nedeniyle yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar,

Primini kendi ödeyenler prim borcunu ödemesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar,

Birikmiş prim borcu ödemesi durumunda 4/B’den yani Bağ-kur kapsamında yaşlılık aylığı bağlanacak sigortalılar yararlanabilir.



