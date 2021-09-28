FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Dikkat! Son günler: 36 taksitle emekli olmak mümkün!

Dikkat! Son günler: 36 taksitle emekli olmak mümkün!

28.09.2021 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşı doldurduğu halde prim borçları nedeniyle emekli olamayan pek çok kişi çıkarılan yapılandırma yasası ile emekliliklerine kavuştu. Sizler de bu fırsattan yararlanarak emekli olmak istiyorsanız, sayılı günlerin kaldığını en başta belirtelim. İşte detaylar…

Dikkat! Son günler: 36 taksitle emekli olmak mümkün!

Pandemi döneminde çıkarılan yapılandırma yasası ile pek çok kişi kamuya olan borçlarından kurtulurken, yaşı doldurduğu halde prim borcu nedeniyle emekli olamayan pek çok kişi de emeklilik hayallerine kavuştu. Son günlerin kaldığı yapılandırma başvurusuna sizler de başvurarak ister peşin isterseniz de 36 aya kadar taksitle ödeme yaparak emekli olabilirsiniz. Üstelik yapılan anlaşmadan faydalanarak kamu bankalarından kredi de çekebilirsiniz.

YAPILANDIRMA İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Kamuya olan borçlarını yıllardır ödeyemeyenler için yapılandırma yasası çıkarıldı. Bu yasadan prim borçları nedeniyle emekli olamayanlar da yararlanma imkanı buldu. Uzatılan yapılandırma başvurusu için son tarih ise 30 Eylül. Siz de bu fırsattan yararlanmak için başvurunuzu son güne bırakmayın.

36 TAKSİTLE EMEKLİLİK

Bağ-Kurlular geçmiş dönem borçlarını ya da dondurulan günlerini hesaplatarak yapılandırma ile ihya edebilir. Yapılandırmaya başvururken nakit sıkıntısı çekenler için hükümet, kamu bankalarıyla anlaşmaya vardı. SGK’dan alacağınız “emekli olabilir” yazısının ardından Ziraat Bankası, Halk bankası veya Vakıfbank’a başvurunuzu yaparak kredi çekerek emekli olabilirsiniz. Kredi çektikten 13 gün sonra emekli maaşınız bağlanacak. Kredi borcunuz ise emekli maaşınızdan kesilecek. Böylece hem cebinizdeki para size kalacak, hem de emeklilik hayaliniz gerçekleşecek. Peşin ödeme tarihinin son günü olan 1 Kasım’a kadar saymış olduğumuz bankalardan aylık 1,55 faiz ile 36 ay vade kullanabilecek. Bu destekten yararlanmak isteyenlerin yapılandırma başvurusu için son tarih olan 30 Eylül’e kadar sosyal güvenlik il merkez müdürlüklerine başvuruda bulunmaları gerekiyor.

YAPILANDIRMADAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Bağ-Kur prim borcu olup ödemesi durumunda 4/A’dan yaşlılık aylığı bağlanacak sigortalılar,

Hizmet borçlanması nedeniyle yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar,

Primini kendi ödeyenler prim borcunu ödemesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar,

Birikmiş prim borcu ödemesi durumunda 4/B’den yani Bağ-kur kapsamında yaşlılık aylığı bağlanacak sigortalılar yararlanabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fiyatı cep yakıyor! Tanesi 200 liraFiyatı cep yakıyor! Tanesi 200 lira
Başında mermi olduğu ortaya çıktı, 43 yıl sonra ‘gazi’ sayıldıBaşında mermi olduğu ortaya çıktı, 43 yıl sonra ‘gazi’ sayıldı
Altın fiyatlarında ani yükseliş beklemiyoruzAltın fiyatlarında ani yükseliş beklemiyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kafe, restoran ve AVM'lerde yeni dönem! Girişte sorulacak

Kafe, restoran ve AVM'lerde yeni dönem! Girişte sorulacak

Yüzlercesi yere düştü! Köy halkı panik içinde: Kıyamet gibi

Yüzlercesi yere düştü! Köy halkı panik içinde: Kıyamet gibi

Devlet binlerce memur alacak! İşte başvuru şartları: KPSS...

Devlet binlerce memur alacak! İşte başvuru şartları: KPSS...

İşte dünyanın en zengin 5 ailesi

İşte dünyanın en zengin 5 ailesi

Dolar yükselmeye devam edecek mi?

Dolar yükselmeye devam edecek mi?

Çiftçinin çöpe attığını market 6 liradan satıyor

Çiftçinin çöpe attığını market 6 liradan satıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Dev köprünün çelik halatları Eyfel kulesiyle eşit

Dev köprünün çelik halatları Eyfel kulesiyle eşit

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Gram altının fiyatı 500 lirayı geçti!

Gram altının fiyatı 500 lirayı geçti!

Merkez Bankası eylül ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası eylül ayı faiz kararını açıkladı!

Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı

Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.