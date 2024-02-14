Diş fırçası ithalatında açılan tarife kontenjanına ilişkin esaslar belli oldu

Ticaret Bakanlığının "İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararı ile diş fırçası ithalatında 3 yıl için getirilen korunma önleminden muafiyet sağlanması amacıyla tarife kontenjanı açılırken, tebliğle, söz konusu tarife kontenjanının kullanım usul ve esasları düzenlendi.

Buna göre, tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönemde, belirlenen ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli eşyanın tamamı için 6 milyon 289 bin 963 olarak belirlendi. Her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı ise 2 milyon 96 bin 654'i geçemeyecek.

Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvurular, Bakanlığın internet sitesinden (www.ticaret.gov.tr) elektronik imza ile yapılacak. Tarife kontenjanı, "ilk gelen ilk alır" yöntemiyle dağıtılacak.

Bir ithal lisansında verilebilecek tarife kontenjanı miktarı 50 bini geçemeyecek. İthal lisansı sadece bir ülke veya gümrük bölgesi için düzenlenecek.

Başvuru sahibi adına yeni bir lisans düzenlenebilmesi için en son tahsis edilen ithal lisansının belge tarihi üzerinden en az 30 gün geçmiş olması ve daha önce düzenlenen ithal lisansı kapsamındaki eşyanın tüm ithalat işlemlerinin tamamlanması şartı aranacak.

Tebliğ, 3 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. (AA)

Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır





