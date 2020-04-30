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Dış ticaret açığı 5,4 milyar dolar oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.04.2020 10:18 | Son Güncelleme

Mart ayında ihracat yüzde 17,8 azalarak 13 milyar 422 dolar olurken; ithalat ise yüzde 3,1 artarak 18 milyar 813 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece dış ticaret açığı yüzde 181,6 artışla 5 milyar 391 milyon dolara yükseldi.

Dış ticaret açığı 5,4 milyar dolar oldu

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 azalarak 13 milyar 422 milyon dolar, ithalat yüzde 3,1 artarak 18 milyar 813 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mart ayında dış ticaret açığı yüzde 181,6 artarak 1 milyar 915 milyon dolardan 5 milyar 391 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Mart ayında yüzde 89,5 iken, 2020 Mart ayında yüzde 71,3'e geriledi.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye İstatistik Kurumu, Ticaret Bakanlığı,

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