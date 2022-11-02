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Dış ticaret açığı Ekim’de yüzde 430 arttı: ‘Altın ithalatı ve parite kaynaklı…’

02.11.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin dış ticaret açığı, ekimde yüzde 430 artışla 8 milyar dolara yükseldi. Rakamları paylaşan Ticaret Bakanı Muş açıktaki artışı altın ithalatındaki artış ve pariteden kaynaklandığını dile getirdi.

Dış ticaret açığı Ekim’de yüzde 430 arttı: ‘Altın ithalatı ve parite kaynaklı…’

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ekim ayı ihracat verilerini Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla İstanbul’da açıkladı. Ekim ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artışla 21,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. İthalat ekimde yıllık yüzde 32 artışla 29,3 milyar dolara çıktı. Türkiye'nin dış ticaret açığı, ekimde yüzde 430 artışla 8 milyar dolara yükseldi.

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Konuya ilişkin bilgilendirmede bulunan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “İhracatımız geçtiğimiz yıl yakaladığı ivmeyi bu yılın ilk 10 ayında da devam ettirmiş ve her ay olduğu gibi en yüksek aylık ihracat değerine ulaşmıştır. Ekim ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 3 artışla 21,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ocak-Ekim dönemi ihracatımız ise yüzde 15 artışla 209,5 milyar dolara yükselmiştir” dedi.

“Enerji ve emtia fiyatlarında yaşanan sert artışın etkisi ile ithalatımız Ekim ayında 29,3 milyar dolar olurken, bu rakamın yüzde 26’sı enerji ithalatı kaynaklıdır. Benzer şekilde Ocak-Ekim dönemindeki ithalat artışımızın yüzde 51’i enerji ithalatından kaynaklanmıştır. Bu dönemde, enerji hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 89 olarak gerçekleşmiştir” diyerek enerji piyasasındaki durumu özetledi.

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“ALTIN İTHALATI ARTIŞTA ETKİLİ OLDU”

Altın ithalatındaki yükselişin ithalatta yaşanan artışta etkili olduğunu söyleyen Bakan Muş, “Söz konusu artış Ocak-Ekim döneminde de devam etmiş olup, toplam altın ithalatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 198 artarak 15,2 milyar dolara yükselmiştir. Paritenin dış ticaret rakamlarımız üzerindeki olumsuz etkileri de devam etmektedir. Bu yılın ilk on ayında parite kaynaklı dış ticaret açığımız 2,8 milyar dolar daha fazla olmuş” bilgisini paylaştı.


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Dış ticaret

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