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Dış ticaret açığı geriledi, ihracat azaldı! TÜİK son verileri paylaştı: Ekonomik güven endeksinde düşüş

28.07.2023 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dış ticaret ve ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre dış ticaret açığı 5 milyar 160 dolara geriledi, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 80,2 oldu. Öte yandan ekonomik güven endeksi temmuzda azalarak yüzde 99,3 olarak hesaplandı.

Dış ticaret açığı geriledi, ihracat azaldı! TÜİK son verileri paylaştı: Ekonomik güven endeksinde düşüş

Türkiye'nin ihracatı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 azalarak 20 milyar 904 milyon dolar, ithalatı yüzde 17,5 düşüşle 26 milyar 64 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı 5 milyar 160 milyon dolara gerilerken ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 80,2 olarak hesaplandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekonomik güven endeksinin ise temmuz ayında yüzde 1,8 azalarak 99,3 olduğunu duyurdu.

İHRACATTA YÜZDE 10,5'LİK AZALMA

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan haziran ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,5 azalarak 20 milyar 904 milyon dolar, ithalat yüzde 17,5 düşerek 26 milyar 64 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,3 azalarak 8 milyar 236 milyon dolardan 5 milyar 160 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, Haziran 2022'de yüzde 73,9 iken geçen ay yüzde 80,2'ye yükseldi.

Ocak-haziran döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracat yüzde 1,9 azalarak 123 milyar 341 milyon dolar, ithalat yüzde 4,1 artarak 184 milyar 576 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı, ocak-haziran döneminde yüzde 18,7 artarak 61 milyar 235 milyon dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Haziran 2022'de yüzde 70,9 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 66,8'e geriledi.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ DIŞ TİCARET

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, haziranda yüzde 10,4 azalarak 21 milyar 810 milyon dolardan 19 milyar 547 milyon dolara geriledi. Haziranda enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat da yüzde 10,9 azalarak 22 milyar 272 milyon dolardan 19 milyar 846 milyon dolara düştü.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı haziranda 299 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 10,6 azalarak 39 milyar 393 milyon dolara geriledi. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 98,5 oldu.

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ TEMMUZDA AZALDI

TÜİK, temmuz 2023 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini de açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi temmuz ayında, bir önceki aya göre yüzde 1,8 oranında azalarak 99,3 oldu. Temmuz ayında tüketici güven endeksi yüzde 5,9 oranında azalarak 80,1 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,8 oranında azalarak 104,9 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında azalarak 117,3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,6 oranında azalarak 114,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,9 oranında azalarak 88,1 değerini aldı.

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(AA-DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomik Güven Endeksi İhracat Dış ticaret

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