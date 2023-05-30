FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Dış ticaret açığı Nisan'da yıllık yüzde 42 arttı

Dış ticaret açığı Nisan'da yıllık yüzde 42 arttı

30.05.2023 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜİK verilerine göre dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,1 artarak 6 milyar 147 milyon dolardan 8 milyar 738 milyon dolara yükseldi. Ocak-Nisan döneminde dış ticaret açığı yüzde 32,9 artışla 43 milyar 444 milyon dolara yükseldi.

Dış ticaret açığı Nisan'da yıllık yüzde 42 arttı

Dış ticaret açığı Nisan'da 8,74 milyar dolara yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,1 azalarak 19 milyar 331 milyon dolar, ithalat yüzde 4,8 azalarak 28 milyar 69 milyon dolar oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI 4 AYDA YÜZDE 32,9 ARTTI

Genel ticaret sistemine göre ihracat Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,0 azalarak 80 milyar 869 milyon dolar, ithalat yüzde 7,1 artarak 124 milyar 313 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Nisan döneminde dış ticaret açığı yüzde 32,9 artarak 32 milyar 684 milyon dolardan, 43 milyar 444 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Nisan döneminde yüzde 71,8 iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 65,1'e geriledi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2023 Nisan ayında yüzde 17,2 azalarak 21 milyar 807 milyon dolardan 18 milyar 50 milyon dolara geriledi.

Nisan ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 3 artarak 21 milyar 219 milyon dolardan 21 milyar 865 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Nisan ayında 3 milyar 815 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 7,2 azalarak 39 milyar 914 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 82,6 oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın, dolar, gümüş! Uzman isim tek tek açıkladıAltın, dolar, gümüş! Uzman isim tek tek açıkladı
Borsa, altın, dolar, euro... İşte piyasaların seçim sonrası ilk tepkisi!Borsa, altın, dolar, euro... İşte piyasaların seçim sonrası ilk tepkisi!
EYT’liler refah payı artışından yararlanacak mı?EYT’liler refah payı artışından yararlanacak mı?
Anahtar Kelimeler:
Dış ticaret

En Çok Okunan Haberler

'Çalışmalar var' dedi! Kemal Kılıçdaroğlu için sert sözler...

'Çalışmalar var' dedi! Kemal Kılıçdaroğlu için sert sözler...

Erdoğan ile Mehmet Şimşek arasında kritik görüşme!

Erdoğan ile Mehmet Şimşek arasında kritik görüşme!

Asgari ücretlisi, memuru, emeklisi… Milyonlara maaş zammı reçetesi!

Asgari ücretlisi, memuru, emeklisi… Milyonlara maaş zammı reçetesi!

Altın fiyatları Kapalıçarşı’da seçim sonrası hareketlendi!

Altın fiyatları Kapalıçarşı’da seçim sonrası hareketlendi!

Benzinde iki iptal bir zam! Akaryakıt fiyatları bu gece değişiyor

Benzinde iki iptal bir zam! Akaryakıt fiyatları bu gece değişiyor

Borsa, altın, dolar, euro... İşte piyasaların seçim sonrası ilk tepkisi!

Borsa, altın, dolar, euro... İşte piyasaların seçim sonrası ilk tepkisi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Tatili kabusa döndü! Sahilde yürüyüş yaparken ceset buldu

Tatili kabusa döndü! Sahilde yürüyüş yaparken ceset buldu

Seçim sonrası Birce Akalay'dan Kılıçdaroğlu paylaşımı!

Seçim sonrası Birce Akalay'dan Kılıçdaroğlu paylaşımı!

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

Anüsünde sıkışan doktorları bile şaşkına çevirdi! Acil ameliyat...

Anüsünde sıkışan doktorları bile şaşkına çevirdi! Acil ameliyat...

Tüm ailesini katletti! Savunmasını duyan inanamadı

Tüm ailesini katletti! Savunmasını duyan inanamadı

Pierre Cardin, Benetton... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Pierre Cardin, Benetton... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.